Formula E a Shanghai: cosa cambia con il double-header sull’autodromo

Dopo l'E‑Prix di Sanya il campionato di Formula E prosegue in Cina trasferendosi sull'autodromo di Shanghai per un weekend con due gare; le sessioni di prove saranno sui canali social ufficiali, le qualifiche su Eurosport e Sportmediaset.it, le gare disponibili su Eurosport, Mediaset Infinity e in chiaro su Canale 20.

Dopo il ritorno in calendario a Sanya, la stagione della Formula E non si allontana dalla Cina: il prossimo appuntamento si svolgerà sul circuito permanente di Shanghai impianto noto anche per ospitare il Gran Premio di Formula 1 seppure con un layout differente rispetto a quello utilizzato per la massima serie. Questo trasferimento segna il passaggio da una pista cittadina, tipica dell’e-prix asiatici, a uno scenario da autodromo che presenta caratteristiche tecniche e logistiche differenti per team e piloti.

Il fine settimana di gara sarà strutturato secondo il formato ormai consolidato per questa fase di campionato: si tratta di un double-header ovvero due gare consecutive nello stesso weekend. Si tratta del quarto double-header stagionale, una soluzione che comprime il programma e mette alla prova la gestione delle risorse delle squadre, dall’energia alle strategie per le qualifiche e le corse.

Programma del weekend e modalità di trasmissione

La kermesse inizia ufficialmente venerdì con la prima delle tre sessioni di prove libere. Queste sessioni saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali YouTube e Facebook del campionato, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le prime valutazioni sul set-up delle vetture e le simulazioni di passo gara. Le due fasi di qualifica, indicate come Qualifiche 1 e Qualifiche 2 saranno invece disponibili su Eurosport e in streaming su consentendo una copertura più approfondita della lotta per le posizioni di partenza.

Per quanto riguarda le gare, l’offerta televisiva copre diverse fasce di pubblico: gli abbonati Eurosport potranno seguire entrambe le manche, mentre la diretta streaming sarà garantita anche da Mediaset Infinity. Per chi preferisce la fruizione in chiaro, Canale 20 trasmetterà in diretta le due competizioni, permettendo a un pubblico più ampio di assistere alle battaglie per la vittoria.

Implicazioni sportive del trasferimento a Shanghai

Il passaggio da una pista cittadina come Sanya all’autodromo di Shanghai comporta variazioni significative sul piano tecnico. L’autodromo presenta tratti a media e alta velocità alternati a curve a bassa velocità, condizioni che influenzano il consumo energetico, la gestione delle gomme e le scelte aerodinamiche. In questo contesto, le squadre dovranno adattare il set-up per massimizzare efficienza e stabilità, mentre i piloti saranno chiamati a trovare il giusto equilibrio tra aggressività in staccata e conservazione della batteria durante il giro.

Essendo il penultimo blocco di gare con un double-header, i punti disponibili nel weekend di Shanghai possono avere un peso decisivo nella classifica piloti e costruttori. Le squadre con risorse più solide avranno il compito di gestire al meglio i pacchetti strategici per non compromettere nessuna delle due gare consecutive, mentre chi insegue in classifica dovrà sfruttare ogni opportunità per ridurre il divario.

Strategie e fattori chiave

Tra gli elementi che potrebbero determinare l’esito delle gare figurano la capacità di raffreddare efficacemente le batterie durante i run consecutivi, la gestione delle penalità e della griglia in caso di problemi tecnici, e la scelta dei momenti per attivare il cosiddetto attack mode strumento tattico in grado di influenzare sorpassi e strategie. L’uso intelligente dell’attack mode, unito a partenze efficaci in qualifica, farà spesso la differenza su un layout dove il margine per il sorpasso può variare a seconda dei rettilinei e delle zone DRS virtuali offerte dal circuito.

Copertura e accessibilità per il pubblico

La combinazione di canali social, piattaforme a pagamento e trasmissione in chiaro amplia l’accessibilità dell’evento: chi non può partecipare in loco potrà comunque seguire l’evoluzione del weekend attraverso dirette e approfondimenti. La presenza della copertura streaming sui canali ufficiali durante le prove offre inoltre materiale utile a commentatori e a chi vuole analizzare i dati di performance prima delle qualifiche.