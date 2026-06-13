24 Ore di Le Mans 2026: aggiornamenti live e classifiche aggiornate

La 24 Ore di Le Mans 2026 è in pieno svolgimento con una lotta serrata tra Cadillac, BMW e Ferrari. Scopri le ultime novità e le classifiche aggiornate.

La 24 Ore di Le Mans 2026 è entrata nel vivo con una competizione senza esclusione di colpi tra le principali case automobilistiche. La gara, iniziata con una sessione di qualifiche che ha visto la Cadillac #38 battere la BMW #15 per soli 5 millesimi, sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo.

La Ferrarireduce da tre vittorie consecutive, è partita dalle retrovie, con la migliore delle 499P che ha preso il via in ottava posizione. La gara, che si concluderà alle 16:00 di domenica 13 giugno, è trasmessa in diretta esclusiva su Eurosportdisponibile su DAZN e Discovery+e sul portale FIAWEC+.

La Safety Car entra in scena dopo otto ore di gara

Dopo otto ore di competizione, la Safety Car è stata schierata per la prima volta in questa edizione, riaprendo completamente la gara. Fino a quel momento, la lotta per la vittoria sembrava limitata a quattro vetture: la Toyota #8la BMW #20e le Cadillac #12 e #38. La neutralizzazione è arrivata poco prima della mezzanotte a seguito di un contatto tra la Ferrari LMGT3 #54 di Francesco Castellacci e la Ford Mustang #88.

Ora ben 14 Hypercar si ritrovano nello stesso giro e ancora in corsa per il successo finale. In casa Ferrarile due 499P ufficiali continuano a navigare nelle posizioni immediatamente alle spalle del quartetto di testa, beneficiando del ricompattamento del gruppo.

Le classifiche aggiornate

In LMP2continua il dominio della Oreca #30 del Duqueine Teamche guida davanti alla #343 di Inter Europol Competition e alla #26 Vector Sport. Tra le LMGT3la battaglia è apertissima con l’Aston Martin #27 di Heart of Racing al comando.

Le prove libere e la pole position

La sessione finale di Prove libere ha visto la Cadillac chiudere al comando con Sébastien Bourdais che ha strappato un sorriso al team Jota dopo la perdita della pole position. Bourdais ha ottenuto il miglior riferimento assoluto in 3’26”843 al volante della Cadillac V-Series.R LMDh.

Alle sue spalle si è classificata la BMW M Hybrid V8 LMDh del Team WRTcon Robin Frijns che ha ottenuto il miglior crono al primo giro lanciato della vettura. Terzo posto per la Toyota GR010 Hybrid con Mike Conway.

Le performance delle Ferrari

Le Ferrari 499P hanno mostrato buone performance, con la #50 di Antonio FuocoMiguel Molina e Nicklas Nielsen e la #51 di Alessandro Pier GuidiAntonio Giovinazzi e James Calado che hanno tenuto testa alle principali concorrenti.

La Ferrari 296 GT3 #54con Davide RigonFrancesco Castellacci e Thomas Flohrha avuto un inizio di gara complicato ma rimane in corsa per un buon risultato.

Le prime tre ore di gara

Nelle prime tre ore di gara, la BMW #20 di BMW M Team WRT ha comandato la classifica assoluta con Sheldon van der Linde. La Toyota #8 ha mostrato una strategia aggressiva ai box, costruendo un vantaggio importante prima che una Full Course Yellow rimescolasse le carte.

In casa Ferrarile due 499P ufficiali navigavano a ridosso della top five con la #51 di Alessandro Pier Guidi davanti alla #50 di Antonio Fuoco. La BMW #15partita dalla pole position, ha continuato a pagare le difficoltà incontrate nelle fasi iniziali della gara.

La 24 Ore di Le Mans 2026 promette di essere una delle edizioni più emozionanti di sempre, con una competizione serrata e imprevedibile fino all’ultimo giro.