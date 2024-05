Le auto di Piersilvio Berlusconi: i modelli

Le auto di Piersilvio Berlusconi, imprenditore e dirigente d’azienda italiano, nonchè figlio di Silvio Berlusconi, sono dei modelli abbastanza costosi. Ricordiamo che Piersilvio è azionista di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset di cui è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato. Essendo un uomo d’affari e facoltoso, ha sempre amato le belle donne e naturalmente le auto di lusso. Il suo parco auto è senza dubbio da far invidia a tutti. Come il papà Silvio, anche Pier Silvio possiede numerose auto nel suo garage, custodite gelosamente e sempre pronte all’uso per ogni occasione importante.

Le auto di Piersilvio Berlusconi: Il suo patrimonio

Le sue auto sono numerose, tutte di lusso e di notevole valore. Dall’Audi alle Mercedes per arrivare alle auto d’epoca, passione ereditata da suo padre, con la Land Rover Classic 1988, famosissima poiché messa in vendita su Autoscout come “l’auto di Silvio Berlusconi”. E’ stata una delle vetture tenute più a lungo dall’imprenditore, ora sembrerebbe di proprietà di Piersilvio da un pò di anni. Un patrimonio di tutto rispetto e che vengono utilizzate per le occasioni importanti ma anche e soprattutto per giri e incontri di lavoro. Lo si vede spesso in giro con la sua compagnia la conduttrice televisiva Silvia Toffanin, dalla quale ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Le auto di Piersilvio Berlusconi: Auto ricche di valore

Oltre a modelli internazionali, Piersilvio Berlusconi possiede anche alcuni modelli italiani, come la Fiat, Alfa Romeo e Maserati. Al momento non ci risulta sia in possesso di una Ferrari, anche se in passato il papà Silvio ha posseduto alcuni modelli del Cavallino Rampante. Una vasta gamma di auto che vengono gelosamente custodite nel proprio garage di famiglia. Anche Piersilvio come il papà, affida la cura delle sua auto con personalizzazioni e finiture interne di lusso, al loro carrozziere di fiducia e dei vip di Milano Luciano Pavesi.