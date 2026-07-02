Skoda Kylaq in Europa: il piccolo SUV da 7.000 euro in arrivo?

Skoda sta considerando l'introduzione del Kylaq, un SUV compatto e low cost, in Europa. Scopri come questo modello potrebbe riempire il vuoto lasciato dalle citycar economiche.

Nel panorama automobilistico europeo, sempre più orientato verso modelli premium e tecnologicamente avanzati, Skoda sta valutando una mossa audace: portare in Europa il Kylaq un SUV compatto e low cost sviluppato per il mercato indiano. Questo modello, venduto in India a un prezzo equivalente a circa 7.000 euro, potrebbe rappresentare una soluzione per colmare il vuoto lasciato dalle citycar economiche, sempre più rare sul mercato europeo.

Il vuoto nel segmento delle citycar economiche

Negli ultimi anni, il mercato delle citycar tradizionali ha subito un forte ridimensionamento. Modelli come la Ford Ka, la Peugeot 108 e la Skoda Citigo hanno visto una progressiva riduzione della loro presenza, a causa dei costi di produzione e delle normative anti-emissioni sempre più stringenti. Questo ha lasciato un vuoto significativo nel segmento delle auto economiche, spingendo molti consumatori a optare per utilitarie più grandi e costose, come la Skoda Fabia.

La strategia di Skoda per un modello accessibile

Il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha confermato che la casa automobilistica ceca sta valutando diverse strategie per introdurre modelli più accessibili nella gamma europea. L’obiettivo è sfruttare componenti sviluppati in differenti mercati globali per contenere i costi. Inizialmente, Skoda aveva collaborato allo sviluppo del progetto Volkswagen ID. Every1, la futura erede elettrica della Up!, ma ha poi deciso di fare un passo indietro, concentrandosi su modelli termici e mild-hybrid consolidati come Fabia, Scala e Kamiq.

Perché Skoda non punta subito su una citycar elettrica

Secondo Zellmer, il mercato delle auto elettriche in Europa cresce più lentamente del previsto, rendendo poco redditizio l’investimento in una citycar elettrica entry-level. Per questo motivo, Skoda ha deciso di lasciare al marchio Volkswagen il compito di presidiare il segmento delle citycar a batteria, concentrandosi invece su modelli termici che garantiscono buoni margini di profitto.

Il Kylaq: un SUV compatto e low cost

Il Kylaq è un SUV compatto sviluppato per il mercato indiano, dove viene venduto a un prezzo equivalente a circa 7.000 euro. Questo modello, più corto della Fabia, rappresenta una tentazione concreta per i vertici di Skoda. Tuttavia, un eventuale arrivo in Europa richiederebbe diversi aggiornamenti, a partire dalla sicurezza fino alle finiture, per rispettare gli standard del mercato europeo.

La piattaforma MQB A0: un vantaggio strategico

Uno degli aspetti che rende interessante il progetto Kylaq riguarda la base tecnica. Il SUV utilizza infatti una versione specifica della piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa architettura modulare impiegata per numerose vetture compatte del colosso tedesco. Questa scelta potrebbe semplificare un eventuale adattamento alle esigenze del mercato europeo, riducendo tempi e costi di sviluppo rispetto a un progetto completamente nuovo.

Il precedente della Tata Nano e le lezioni apprese

L’eventuale arrivo della Kylaq in Europa richiama inevitabilmente il caso della Tata Nano, la celebre utilitaria indiana che nei primi anni Duemila sembrava destinata a rivoluzionare il mercato. Tuttavia, i costi necessari per adeguare il modello agli standard europei finirono per annullare il vantaggio economico iniziale. La situazione della Kylaq appare diversa, proprio perché il SUV nasce già su una piattaforma moderna condivisa con altri modelli del Gruppo Volkswagen. Resta comunque da capire se, una volta completati tutti gli interventi necessari per rispettare le normative europee, il prezzo finale potrà davvero risultare competitivo.

Per il momento, non esiste alcuna conferma ufficiale sul debutto europeo della Skoda Kylaq. La casa automobilistica ceca ha semplicemente ammesso di stare valutando il progetto, che potrebbe rappresentare una risposta concreta alla crescente richiesta di auto compatte e accessibili in un mercato dove le vetture d’ingresso stanno diventando sempre più costose.