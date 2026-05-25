GP di Francia 2026 a Lacapelle Marival: orari, canali e favoriti del motocross

Tutto sul GP di Francia 2026 a Lacapelle Marival: programma, canali per vederlo e i piloti da tenere d'occhio come Lucas Coenen e Simon Längenfelder

Il mondiale di motocross fa tappa in Francia con il GP di Francia a Lacapelle Marival, evento conclusivo della giornata di domenica 24 maggio 2026. Dopo le qualifying race di sabato, la sesta prova stagionale mette in scena warm-up e due manche per ciascuna classe: MX2 e MXGP. In cima alle classifiche arrivano conferme e ambizioni, con Lucas Coenen leader della MXGP e Simon Längenfelder al comando della MX2, pronti a difendere la tabella rossa su un tracciato ricco di saliscendi naturali e fondo impegnativo.

Questa tappa francese segna il ritorno a Lacapelle Marival, già sede di un GP nel 2026, e offre agli appassionati una giornata intensa di gare e tensione. I warm-up mattutini saranno utili per gli ultimi aggiustamenti: la classica sessione di warm-up permette ai team di testare assetti e gomme, mentre le gare si svolgeranno sul formato consolidato di 30′ + 2 giri, un equilibrio tra ritmo costante e strategia di fine manche che può ribaltare le gerarchie di campionato.

Caratteristiche del tracciato e impatto sulla corsa

Il circuito di Lacapelle Marival è noto per il suo fondo duro e per i saliscendi naturali che richiedono precisione nelle traiettorie e gestione delle sospensioni. Questa morfologia lo avvicina, per sensazioni di guida, ad altre piste tecniche come Arco di Trento, elemento che potrebbe favorire piloti abili sul terreno compatto. Il layout non è solo un banco di prova per la velocità pura: la configurazione può premiare chi sa leggere la pista, conservare energie e scegliere i momenti giusti per spingere, soprattutto nella parte finale delle manche quando si contano i secondi.

Implicazioni tecniche

Sulla base della struttura del tracciato, il setup delle moto sarà fondamentale: assetti più rigidi per il fondo duro, rapporti studiati per gli strappi e una gestione accurata delle gomme. Il ruolo del team diventa cruciale nel trovare il compromesso tra trazione e stabilità in atterraggio. Per i piloti, la pausa stagionale precedente alla gara potrebbe aver influito sulla condizione fisica e sulla preparazione, introducendo variabili nella resa in gara che rendono imprevedibile la lotta per il podio.

Favoriti, outsider e assenze

Tra i protagonisti della MXGP spiccano i nomi di Lucas Coenen e Jeffrey Herlings, quest’ultimo reduce da uscite vittoriose durante la pausa: la loro rivalità sarà il filo conduttore della classe regina. Non lontani, piloti come Tim Gajser e Romain Febvre cercano continuità dopo il periodo di stop per piccoli acciacchi, mentre il pubblico francese farà il tifo per Tom Vialle e Maxime Renaux. Tra i contendenti alla top five ci sono anche giovani emergenti come Kay de Wolf e Andrea Adamo, oltre a nomi solidi come Ruben Fernandez, Alberto Forato e Andrea Bonacorsi. Da segnalare l’assenza per infortunio di Mattia Guadagnini, mentre Federico Tuani punta a raccogliere punti preziosi.

La lotta in MX2

Nella MX2 la classifica è serrata: Simon Längenfelder guida ma si trova incalzato da Sacha Coenen, con la prospettiva di una battaglia accesa su terreno favorevole ai piloti KTM e a chi sa sfruttare la potenza nelle sezioni dure. Tra gli outsider potrebbero inserirsi Camden McLellan, Guillem Farres e Mathis Valin, mentre Liam Everts spera di superare i problemi fisici avuti prima della pausa. Attenzione anche agli italiani: Valerio Lata, Ferruccio Zanchi e altri nomi provenienti dalla EMX250 come Francisco Garcia e Jake Cannon cercheranno la top five, mentre una nutrita pattuglia azzurra sarà presente tra gli iscritti.

Programma della giornata e indicazioni per gli spettatori

La domenica del GP di Francia prevede due sessioni di warm-up al mattino: alle 10.25 quella della MX2 e alle 10.45 quella della MXGP, senza copertura tv o streaming ufficiale. Le gare iniziano nel pomeriggio con le prime manche: MX2 gara 1 alle 13.15, MXGP gara 1 alle 14.15, mentre le seconde manche si svolgeranno alle 16.10 per la MX2 e alle 17.10 per la MXGP, entrambe in diretta su alcune piattaforme.

Dove vederlo in tv e streaming

La copertura prevede la diretta tv su Rai Sport HD limitata però alla gara 2 di entrambe le classi. La diretta streaming è disponibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus e HBO Max, mentre Rai Play trasmetterà soltanto le seconde manche. Per chi preferisce la cronaca testuale, OA Sport offrirà una diretta live testuale focalizzata sulle gare della MXGP. Tenete a portata di mano gli orari e i link ufficiali dei servizi per non perdere i momenti decisivi della giornata.