Formula E: Wehrlein vince a Londra e si avvicina al titolo mondiale

Pascal Wehrlein ha dominato la prima gara del London E-Prix, consolidando la sua posizione in testa al campionato. Jake Dennis ha chiuso secondo, mentre Mitch Evans ha perso terreno. La finale si preannuncia emozionante.

La stagione 2026-2026 della Formula E sta raggiungendo il suo climax con una gara emozionante a Londra. Pascal Wehrlein, pilota della Porsche ha dominato la prima gara del London E-Prix, mettendo in difficoltà i suoi principali rivali per il titolo mondiale. La gara, tenutasi il 16 agosto 2026, ha visto Wehrlein partire in pole position e mantenere il comando fino alla fine, consolidando la sua leadership nel campionato.

La strategia vincente di Porsche

La Porsche ha dimostrato una strategia impeccabile, con Wehrlein che ha beneficiato della collaborazione del compagno di squadra Nico Müller. Müller ha svolto un ruolo cruciale, rallentando gli inseguitori e permettendo a Wehrlein di accumulare un vantaggio significativo. La strategia di pit stop e l’uso dell’Attack Mode sono stati gestiti alla perfezione, permettendo a Wehrlein di mantenere un margine di sicurezza.

Il ruolo di Nico Müller

Nico Müller ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Wehrlein. Il pilota svizzero ha utilizzato la sua posizione in pista per bloccare gli attacchi di Mitch Evans e Jake Dennis, permettendo a Wehrlein di accumulare un vantaggio di oltre 3 secondi. Müller ha anche sfruttato al meglio le fasi di Full Course Yellow rientrando ai box nel momento giusto per massimizzare il vantaggio della Porsche.

La battaglia per il podio

Mentre Wehrlein dominava in testa, la lotta per il podio è stata intensa. Jake Dennis, pilota della Andretti ha chiuso secondo, guadagnando terreno su Wehrlein nella classifica generale. Antonio Felix da Costa, su Jaguar, ha completato il podio, dimostrando la competitività della sua vettura. Mitch Evans, altro pretendente al titolo, ha chiuso ottavo, perdendo terreno prezioso.

Le dichiarazioni dei piloti

Pascal Wehrlein ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria: Una giornata perfetta, con pole position e vittoria in gara. Un grande ringraziamento al team: è esattamente così che dovevamo iniziare il weekend. Jake Dennis ha commentato: Onestamente, sono davvero soddisfatto di come abbiamo gestito la situazione, sia come squadra che personalmente. Antonio Felix da Costa ha aggiunto: Abbiamo visto i giochi tattici della Porsche, ma avevano la posizione in pista per permettersi di farlo.

La classifica aggiornata

Con questa vittoria, Wehrlein ha consolidato la sua leadership nel campionato, con 169 punti contro i 164 di Dennis e i 148 di Evans. La seconda gara del London E-Prix, prevista per il 17 agosto 2026, sarà decisiva per determinare il vincitore del titolo mondiale. La tensione è alle stelle, con tre piloti ancora in lizza per la vittoria finale.

La Formula E continua a dimostrare la sua imprevedibilità e competitività, con ogni gara che può cambiare le sorti del campionato. I fan possono aspettarsi una finale emozionante, con Wehrlein, Dennis ed Evans pronti a dare il massimo per conquistare il titolo mondiale.