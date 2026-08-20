Porsche 911 Carrera S con cambio manuale: la scelta degli appassionati

Porsche ha svelato la nuova 911 Carrera S con cambio manuale durante la Monterey Car Week, rispondendo alla domanda degli appassionati. Scopri perché questa scelta è così importante.

Il cambio manuale è un simbolo di passione e controllo per gli appassionati di auto sportive. Nonostante la tendenza verso gli automatici, Porsche ha deciso di riportare questa opzione sulla 911 Carrera S presentandola durante la Monterey Car Week.

La nuova Porsche 911 Carrera S MT 2027 è stata progettata per rispondere alla domanda degli appassionati, offrendo un’esperienza di guida più coinvolgente. Abbiamo parlato con Timo Resch presidente e CEO di Porsche Cars North America per capire il futuro del cambio manuale e l’evoluzione del panorama EV.

La domanda degli appassionati

Porsche ha deciso di riproporre il cambio manuale sulla 911 Carrera S in risposta a una domanda reale da parte degli appassionati. Secondo Resch, ci sono tre indicatori principali che hanno spinto questa decisione:

Il feedback dai social media, dove il cambio manuale è un tema di conversazione frequente.

Il contatto diretto con i clienti durante eventi e attraverso i concessionari.

I tassi di scelta, con l’80% dei clienti della GT3 Touring che opta per il cambio manuale.

Questi indicatori hanno convinto Porsche che il cambio manuale è ancora molto richiesto, soprattutto tra gli appassionati.

Il pacchetto MT e il suo valore

Il pacchetto MT non offre solo il cambio manuale a sette marce, ma include anche una serie di contenuti orientati alle prestazioni. Tra questi, troviamo lo sterzo posteriore i cerchi con fissaggio centrale e altri elementi tipici delle versioni più sportive.

Resch ha spiegato che questa combinazione di optional è stata pensata per offrire un vantaggio ai clienti, riunendo in un unico pacchetto elementi che altrimenti dovrebbero essere acquistati separatamente. Inoltre, alcuni di questi optional non sono nemmeno disponibili sulla Carrera standard.

Il futuro delle sportive elettriche

Passando alle sportive elettriche, Resch ha espresso ottimismo sul loro ruolo futuro. Ha sottolineato che l’elettrificazione è un percorso guidato dalla domanda naturale dei clienti, non solo dalle previsioni dei governi o degli OEM.

Porsche crede fortemente in ciò che i clienti chiedono e si impegna a offrire soluzioni adatte. Anche se i volumi della Taycan sono inferiori rispetto ad altri modelli, questo non la rende meno interessante. La scelta tra motorizzazione termica ed elettrica dipende dallo stile di vita e dalle esigenze individuali dei clienti.

Resch ha anche menzionato l’interesse per la Taycan con E-Shift che offre un’esperienza simile a quella di un’auto con motore a combustione interna, ma solo se il cliente lo desidera.

Il futuro del cambio manuale

Quando gli è stato chiesto quanto a lungo resterà disponibile l’MT Package, Resch ha risposto che non ci sono limitazioni in termini di volumi produttivi. La disponibilità dipenderà dalla domanda dei clienti.

Porsche è intenzionata a offrire auto con cambio manuale finché sarà possibile e finché ci sarà domanda. La 911 rimane il cuore del marchio e continuerà a esserlo anche in futuro, nonostante la fase di transizione che stiamo attraversando.