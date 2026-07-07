Geely E2 2026: caratteristiche, prezzi e data di arrivo in Italia

La Geely E2 l’auto elettrica più venduta in Cina, sta per fare il suo debutto in Europa. Questo modello compatto, presentato in anteprima durante la Milano Design Week di quest’anno, promette di rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con il suo design essenziale e le sue prestazioni.

Con un design minimalista e linee morbide, la Geely E2 si distingue per la sua aerodinamicità e la sua efficienza. Le modifiche rispetto al modello cinese, noto come EX2, riguardano principalmente i cerchi in lega e alcuni dettagli dei paraurti, mantenendo un aspetto moderno e poco elaborato.

Design e dimensioni della Geely E2

La Geely E2 misura 4,13 metri di lunghezza1,80 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza posizionandosi nel cuore del segmento B elettrico. Nonostante le dimensioni compatte, offre un bagagliaio capiente che va da 375 a 1.320 litri con i sedili posteriori abbattuti, superando persino alcune vetture del segmento C.

Il frontale rinuncia alla griglia tradizionale, integrando una piccola presa d’aria per il raffreddamento dei componenti. Il cofano è studiato per migliorare l’efficienza aerodinamica, mentre i gruppi ottici posteriori richiamano il design dell’Alfa Romeo Stelvio. Le maniglie delle porte in stile BMW e il tetto dall’effetto ‘flottante’ aggiungono un tocco di eleganza.

Interni e comfort digitale

All’interno, la Geely E2 offre un abitacolo minimalista con un doppio schermo digitale separato e una console centrale rialzata con piano per la ricarica wireless dello smartphone. Non mancano i comandi fisici per le quattro frecce e il climatizzatore, una soluzione apprezzata da molti automobilisti.

Il volante a due razze integra pulsanti tradizionali, mentre il sistema multimediale Flyme Auto 2.0, sviluppato da Geely, supporta Apple CarPlay. Il display centrale è generoso per un modello del segmento B, e la zona posteriore offre un pavimento completamente piatto per migliorare la libertà di movimento dei passeggeri.

Motore, batteria e prestazioni

Per il momento, non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sui motori e sulle batterie della Geely E2 destinata al mercato europeo. Tuttavia, i dati disponibili per il modello cinese EX2 indicano due motori elettrici posteriori da 81 e 116 CV abbinati a batterie LFP da 30 e 40 kWh. L’autonomia dichiarata è rispettivamente di 300 e 410 km nel ciclo CLTC.

È disponibile anche una batteria più capiente da 47 kWh che porta l’autonomia fino a 480 km secondo il ciclo CLTC. La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 30 all’80% della capacità in 19 minuti e la funzione V2L permette di utilizzare la batteria dell’auto come fonte di energia per dispositivi esterni.

Prezzi e data di arrivo

Il prezzo ufficiale della Geely E2 non è stato ancora comunicato, ma considerando il segmento di appartenenza e la competitività dei costruttori cinesi, è plausibile aspettarsi un listino compreso tra 20.000 e 25.000 euro. La data di arrivo in Italia non è ancora stata confermata, ma ci si aspetta che la vettura sia disponibile entro la fine del 2026.

Con la sua combinazione di design, tecnologia e prestazioni, la Geely E2 potrebbe diventare una delle auto elettriche più competitive sul mercato europeo.