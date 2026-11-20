Dieci auto, dieci proprietari e un solo luogo dove vederle insieme per la prima volta: il Museo Alfa Romeo di Arese ha ospitato il raduno completo della serie speciale nata con Luna Rossa.

Per la prima volta le dieci Giulia Quadrifoglio Luna Rossa sono state riunite nello stesso posto prima di raggiungere i rispettivi proprietari. Il Museo alfa romeo di Arese ha fatto da sfondo a un servizio fotografico che chiude la produzione della serie limitata, già interamente venduta. Il modello nasce dalla collaborazione tra Alfa Romeo e il team velico Luna Rossa, ed è considerato dalla casa la versione più estrema mai realizzata della Quadrifoglio.

Il raduno avviene nella sede che custodisce la storia del marchio, dove sono conservate alcune delle creazioni più note del Biscione. La location rientra in La Storia, una delle quattro anime di BOTTEGAFUORISERIE, il centro creativo che riunisce le eccellenze di Alfa Romeo e Maserati. Il progetto è stato sviluppato proprio all’interno di questo universo.

Ala a doppio profilo e 140 kg di deportanza

La base di partenza è la Giulia Quadrifoglio di serie, prodotta nello stabilimento di Cassino e poi trasformata con un processo artigianale. L’elemento che rende riconoscibile la vettura è il pacchetto aerodinamico in carbonio, ispirato alle soluzioni usate nella vela ad alte prestazioni. Al centro c’è l’ala posteriore a doppio profilo, che richiama i foil dell’AC75 Luna Rossa. Secondo i dati forniti dalla casa, il sistema genera fino a 140 kg di deportanza a 300 km/h, cinque volte in più rispetto alla versione di serie.

Sotto il cofano lavora il 2.9 V6 biturbo da 520 CV, il motore che il marchio utilizza nella propria gamma sportiva. La meccanica resta quindi quella della Quadrifoglio, mentre la parte aerodinamica e l’assetto dell’auto cambiano l’impostazione complessiva del modello.

Livree, cerchi e numerazione sulla plancia

La carrozzeria adotta una vernice cangiante dall’effetto metallico, con la banda rossa laterale che richiama l’imbarcazione protagonista della 37ª America’s Cup. Ogni cliente può scegliere se avere cofano e portellone posteriore neri oppure della tinta della carrozzeria. I cerchi in lega sono disponibili nelle versioni rosse o nere.

Gli interni contribuiscono allo stesso richiamo marino. I sedili Sparco hanno rivestimenti ispirati ai giubbotti di galleggiamento dell’equipaggio Luna Rossa. La plancia include un sottile strato ricavato da una vela originale del team. Sulla plancia compare anche una numerazione progressiva che identifica ciascun esemplare della serie, che è limitata a dieci unità.

Dal debutto a Bruxelles alle regate

La Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles nel gennaio 2026. Pochi giorni dopo ha partecipato a Ultimate Supercar Garage. Nel frattempo ha seguito il team Luna Rossa nelle prime due Preliminary Regatta della 38ª America’s Cup, la prima a maggio nel golfo di Cagliari e la seconda a settembre nel golfo di Napoli.

Il percorso del 2026 è proseguito con la 44ª edizione della Mille Miglia, la Foiling Week sul Lago di Garda e il Salone Nautico Internazionale di Genova. Il raduno di Arese, datato 19 novembre 2026, chiude questa serie di appuntamenti prima della consegna definitiva ai proprietari, che hanno già acquistato ciascuna delle dieci vetture.