Lavorare nel mondo delle autoscuole significa entrare in contatto ogni giorno con persone che stanno imparando a guidare, e accompagnarle in uno dei passaggi più importanti verso la propria autonomia.

Per chi ama il mondo dei motori, ha una buona conoscenza del Codice della Strada e desidera svolgere una professione dinamica, diventare istruttore di guida può rappresentare un’interessante opportunità lavorativa.

Non si tratta semplicemente di saper guidare bene: un istruttore deve trasmettere competenze tecniche, insegnare a riconoscere i pericoli e aiutare gli allievi ad acquisire sicurezza al volante.

I requisiti per diventare istruttore di guida

Per esercitare la professione di istruttore di autoscuola in Italia è necessario ottenere una specifica abilitazione professionale, regolamentata dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011, n. 17 e successivamente modificata dal Decreto Ministeriale 1° febbraio 2024, n. 34.

Il primo passo consiste nel verificare di possedere i requisiti richiesti per accedere al corso di formazione iniziale. In particolare, per ottenere l’abilitazione è necessario:

Aver compiuto almeno 21 anni.

Essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla normativa.

Possedere le patenti di guida richieste per la tipologia di abilitazione che si intende conseguire.

Quest’ultimo requisito merita un approfondimento. Per ottenere l’abilitazione a svolgere esercitazioni per le patenti B, BE, C e CE sono necessarie le patenti BE e CE. Per ampliare l’abilitazione anche alle categorie dei motocicli occorre possedere la patente A, mentre per insegnare a guidare autobus e veicoli delle categorie D e DE è richiesta anche la patente DE.

È quindi importante valutare in anticipo quali categorie si desidera insegnare e quali titoli di guida occorre conseguire per raggiungere il proprio obiettivo professionale. Chi, invece, vuole insegnare soltanto la teoria può diventare insegnante con 18 anni, diploma e patente B.

Come funziona la formazione in un corso per istruttori di guida

Una volta verificati i requisiti, è possibile iscriversi a un corso di formazione iniziale presso un’autoscuola autorizzata o un ente accreditato secondo la normativa vigente.

Il corso istruttore di guida prevede una parte teorica comune e una parte pratica, la cui durata varia in base alla tipologia di abilitazione richiesta.

La formazione comprende complessivamente:

90 ore di teoria, dedicate alle norme del Codice della Strada, alla sicurezza, alla conoscenza dei veicoli, alle tecniche di guida e alle metodologie di insegnamento.

26, 32 o 38 ore di pratica, in funzione delle categorie di veicoli per le quali si richiede l’abilitazione.

Durante le lezioni teoriche si approfondiscono argomenti come la segnaletica stradale, la circolazione, la prevenzione degli incidenti, la meccanica dei veicoli e il comportamento da adottare nelle diverse situazioni di traffico. La preparazione pratica, invece, permette di sviluppare le competenze necessarie per dimostrare e spiegare correttamente le manovre agli allievi.

È importante considerare anche le modalità di frequenza. La formazione teorica può prevedere una componente a distanza, nei limiti stabiliti dagli accordi regionali, ma non è possibile conseguire l’abilitazione attraverso un percorso interamente online. Le attività pratiche e l’esame richiedono infatti la presenza dei candidati.

L’esame di abilitazione: l’ultimo passaggio prima della professione

Terminato il percorso formativo, per diventare istruttore è necessario superare l’esame di abilitazione organizzato dagli enti competenti a livello territoriale.

La prova verifica che il candidato abbia acquisito le conoscenze teoriche e le capacità pratiche indispensabili per svolgere l’attività. Il percorso di valutazione comprende prove scritte e orali, oltre a esercitazioni pratiche e dimostrazioni di guida, secondo le modalità previste per la specifica abilitazione. Superato l’esame, si ottiene l’abilitazione che consente di esercitare la professione.

La preparazione, tuttavia, non termina con il conseguimento del titolo. Gli istruttori devono frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore ogni due anni, per mantenere aggiornate le proprie competenze e rimanere in regola con i requisiti professionali.

Come scegliere il corso di abilitazione per istruttore di scuola guida

Individuare il percorso formativo giusto è un passaggio importante per chi vuole entrare nel settore. Prima di iscriversi, è consigliabile confrontare le proposte delle autoscuole e degli enti accreditati, verificando alcuni aspetti fondamentali:

La conformità del programma alle disposizioni normative.

Il numero di ore di formazione teorica e pratica.

La sede delle lezioni e le modalità di frequenza.

Il calendario delle attività e la durata complessiva.

Il costo e le eventuali agevolazioni economiche.

Per semplificare questa ricerca, BRUM mette a disposizione una piattaforma dedicata alla formazione professionale nel settore delle autoscuole. Attraverso la sezione Academy è possibile consultare le proposte disponibili e individuare il corso istruttore di guida più adatto alle proprie esigenze.

La piattaforma permette di confrontare i corsi delle autoscuole partner attraverso diversi filtri, tra cui provincia, tipologia di formazione, prezzo, data di inizio e frequenza. È inoltre possibile verificare quali percorsi prevedono una componente di lezioni a distanza, così da organizzare meglio la propria partecipazione senza rinunciare alle attività in presenza obbligatorie.

Scegliere con attenzione il proprio percorso significa investire in una qualifica professionale e prepararsi ad affrontare con competenza le responsabilità del mestiere.