Gli italiani guardano con interesse alle auto nuove, ma il costo di acquisto li trattiene. Un sondaggio Areté mostra cosa chiedono ai costruttori.

Il mercato dell’auto nuova in Italia suscita curiosità, ma al momento dell’acquisto molti consumatori si fermano davanti al prezzo. Un sondaggio istantaneo realizzato dalla società di consulenza Areté, dal titolo «Il consumatore italiano è soddisfatto dell’offerta automobilistica?», conferma una distanza già emersa durante Quattroruote Next tra ciò che il pubblico cerca e ciò che i costruttori propongono.

Il prezzo di listino pesa più di ogni altra caratteristica

Secondo l’indagine, le auto oggi in vendita risultano troppo care oppure poco convenienti in rapporto a ciò che offrono. Lo pensa il 73% degli intervistati. Il dato più netto riguarda la richiesta ai costruttori: per il 65% la priorità dovrebbe essere rendere le vetture più accessibili, abbassando i listini e introducendo modelli meno costosi. Il quadro di soddisfazione è poi articolato. Il 43% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto dei modelli in commercio, il 36% lo è solo in parte, mentre il restante 21% considera l’offerta poco o per nulla adatta alle proprie esigenze.

Areté sintetizza così il risultato: le attese dei potenziali acquirenti non coincidono sempre con l’offerta disponibile. Il prezzo di acquisto accessibile è indispensabile per il 43% degli intervistati, mentre il 28% mette al primo posto i consumi contenuti e i costi di gestione. Sommando questi due criteri, oltre sette italiani su dieci privilegiano l’aspetto economico rispetto a sicurezza, tecnologia, comfort e servizi.

Budget sotto i 30 mila euro per la maggioranza

Le cifre dichiarate dagli automobilisti confermano questa linea. Il 38% è disposto a spendere meno di 20 mila euro per un’auto nuova, e un ulteriore 37% fissa il proprio limite tra 20 mila e 30 mila euro. Il 16% arriverebbe fino a 40 mila euro, mentre solo il 9% prenderebbe in considerazione una spesa superiore. In pratica, tre intervistati su quattro restano entro la soglia dei 30 mila euro.

Anche la domanda su cosa convincerebbe davvero all’acquisto va nella stessa direzione. Il 44% cita listini più accessibili, il 23% dotazioni e accessori migliori, il 14% una riduzione dei consumi e dei costi di gestione. Massimo Ghenzer, presidente di Areté, osserva che l’interesse per l’auto nuova resta alto, ma che il prezzo è oggi la principale distanza tra domanda e offerta. Secondo Ghenzer, gli italiani non chiedono necessariamente più tecnologia o più dotazioni, bensì vetture adatte alle loro esigenze di mobilità e alle loro possibilità economiche. Per i costruttori la sfida consiste nel tenere insieme innovazione, sostenibilità e accessibilità.

Ibrido in testa, city-car e crossover a pari merito

Il sondaggio ha indagato anche le preferenze sulle motorizzazioni. Il 47% degli intervistati vorrebbe trovare nell’offerta un’auto ibrida, mild o full. Seguono benzina e diesel con il 20%, l’elettrico con il 18% e il plug-in hybrid con il 15%. Per Areté questi dati mostrano un interesse concreto verso le nuove tecnologie, che però deve fare i conti con il peso del costo nelle decisioni di acquisto.

Sul fronte delle carrozzerie, city-car e SUV/crossover ottengono lo stesso consenso, il 36% ciascuna. Il 24% preferisce le berline e solo il 5% le station wagon. La ricerca descrive quindi un consumatore orientato a vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e di utilizzo sostenibili, che però osserva con attenzione l’evoluzione tecnologica dell’automobile.