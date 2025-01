Un nuovo capitolo per Gordon Murray Automotive

Gordon Murray Automotive, il marchio fondato dall’illustre ingegnere automobilistico, si prepara a lanciare una nuova versione della sua già celebre T.33. La T.33 S, prevista per il 2025, rappresenta un’evoluzione significativa della gamma, con un focus particolare sulle prestazioni e sull’esperienza di guida. Questo modello, che sarà prodotto in tiratura limitata, si aggiunge alle già apprezzate varianti Coupé e Spider, completando così un’offerta esclusiva per gli appassionati di auto sportive.

Prestazioni da pista, ma adatta all’uso quotidiano

Durante un’intervista rilasciata a Autocar, Gordon Murray ha rivelato che la T.33 S sarà dotata di un motore V12 capace di erogare oltre 617 CV. Questo propulsore sarà abbinato a un cambio manuale, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente e autentica. Nonostante il suo orientamento sportivo, la T.33 S sarà progettata per essere utilizzabile anche nella vita di tutti i giorni, un aspetto che la distingue da molte altre supercar sul mercato.

Design e aerodinamica all’avanguardia

La nuova T.33 S si baserà sul telaio monoscocca in carbonio e alluminio della T.33 standard, mantenendo un peso complessivo inferiore ai 900 kg. Questo elemento è cruciale per le prestazioni, poiché un peso ridotto contribuisce a una maggiore agilità e reattività. Inoltre, il modello sarà dotato di un pacchetto aerodinamico speciale, progettato per ottimizzare l’efficienza alle alte velocità, rendendo la guida ancora più entusiasmante.

Un lancio atteso e un futuro promettente

Nonostante non sia stata fornita una data specifica per la presentazione della T.33 S, è probabile che il debutto avvenga durante il Goodwood Festival of Speed del 2025, un evento che ha già visto il lancio di altri modelli del marchio. Con la crescente domanda per le vetture di Gordon Murray, non ci sono dubbi che anche la T.33 S andrà sold out in tempi record, come già accaduto per le precedenti versioni.

Il futuro di Gordon Murray Automotive

Gordon Murray ha anche accennato a piani ambiziosi per il futuro dell’azienda, con l’intenzione di presentare un nuovo modello basato su un’architettura inedita entro il 2028. Questo nuovo veicolo promette di offrire un’esperienza di guida unica, mantenendo il V12 come protagonista. La produzione della T.33 S sarà limitata a circa 100 esemplari, segnando la chiusura di un ciclo per il marchio, che mira a continuare a innovare e sorprendere nel panorama automobilistico.