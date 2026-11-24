Verstappen vince il GP di Las Vegas battendo le McLaren, mentre Antonelli chiude quarto. Le Ferrari si toccano: Leclerc penalizzato, gara rovinata per entrambe.

Il circuito cittadino di Las Vegas ha regalato uno spettacolo caotico e adrenalinico, trasformando una gara già decisa nei titoli mondiali in un banco di prova tecnico e strategico. Max Verstappen ha conquistato la sua settantacinquesima vittoria in carriera, gestendo una corsa caratterizzata da ben trentacinque cambi di leader. L’olandese della Red Bull ha sfruttato al meglio la pole position, ereditata dopo la retrocessione di cinque posizioni inflitta a Kimi Antonelli per la sostituzione di componenti dell’unità motore.

La battaglia per la vittoria e il podio

Nonostante partisse dalla prima fila, Verstappen non ha avuto vita facile. Ha ingaggiato duelli serrati prima con George Russell e poi soprattutto con lo stesso Antonelli. Il pilota Mercedes, neo campione del mondo, ha lottato fino all’ultimo giro per difendere la quarta posizione dall’assalto di Pierre Gasly. La chiave della vittoria è arrivata nelle fasi finali: a due giri dal termine, Russell ha commesso un errore nel tentativo di superare il compagno di squadra, finendo fuori pista e chiudendo nono. Questo episodio ha permesso a Verstappen di allungare decisivamente e tagliare il traguardo davanti a tutti.

Le McLaren hanno approfittato della confusione nell’ultimo giro per strappare il secondo e terzo posto. Lando Norris ha preceduto Oscar Piastri, completando un doppio arrivo nella top tre per il team di Woking. La classifica finale vede quindi Verstappen primo, seguito da Norris (+0.639), Piastri (+1.529) e Antonelli (+2.574). A seguire, Gasly quinto e Colapinto sesto, con le Alpine che dimostrano solidità.

Disastro interno alla Scuderia Ferrari

Se la lotta per la vittoria è stata intensa, quella interna alla Ferrari è stata distruttiva. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono entrati in collisione durante il trentottesimo giro. Il monegasco è stato ritenuto colpevole dell’incidente, che ha mandato in testacoda il sette volte iridato. La direzione gara ha inflitto a Leclerc una penalità di dieci secondi, relegandolo in decima posizione finale, mentre Hamilton ha chiuso settimo, riuscendo comunque a precedere Carlos Sainz (ottavo) e lo stesso Russell.

Le temperature rigide del deserto del Nevada hanno complicato ulteriormente la gestione delle gomme, rendendo difficile mantenere la monoposto nella finestra di funzionamento ideale. Per la Rossa, questa gara rappresenta un altro capitolo nero in una stagione di alti e bassi, con gli obiettivi di contenimento dei danni falliti proprio a causa degli errori di pilotaggio.

Penalità e ritiri: la griglia stravolta

La qualifica aveva già anticipato le difficoltà per molti team, con numerose penalità dovute ai cambi sui motori. Oltre ad Antonelli, anche Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lance Stroll e Oliver Bearman sono stati sanzionati, costringendoli a partire dalle retrovie o dal fondo della griglia. Bearman, in particolare, ha scontato la sanzione più pesante partendo ultimo.

La gara ha registrato anche tre ritiri: Arvid Lindblad, Sergio Pérez e Alexander Albon non hanno visto la bandiera a scacchi. Questi episodi, uniti alle prestazioni altalenanti, delineano un quadro tecnico complesso per il finale di Mondiale 2026. Con il titolo piloti e costruttori già assegnati, l’attenzione si sposta ora sulle dinamiche interne ai team e sulla preparazione per le ultime due gare della stagione, dove ogni punto e ogni dettaglio meccanico potrebbero fare la differenza nelle gerarchie future.