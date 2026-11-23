Test di Jarama chiusi in anticipo dopo l'incendio della monoposto di Taylor Barnard, mentre Zane Maloney firma il miglior tempo.

Si è chiusa con un brivido la tre giorni di test pre-stagionali sul tracciato di Jarama, vicino a Madrid. La vetrina finale per la nuova GEN4 in vista della stagione 2026-27 si è trasformata in un pomeriggio di tensione quando la monoposto di Taylor Barnard, schierata dalla neonata Fusion Racing su base Porsche, ha iniziato a fumare e poi è stata avvolta dalle fiamme.

Il pilota britannico è riuscito a mettersi in salvo scendendo dall’abitacolo da solo e rientrando ai box a piedi, poco prima che il rogo diventasse più minaccioso. Subito dopo si è alzata una densa nuvola nera sul circuito spagnolo, mentre medical car, safety car e vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio.

Bandiera rossa e test chiusi in anticipo

Con la pista bloccata, alcune monoposto sono state fatte rientrare contromano verso i box. Poco più tardi la sessione è stata definitivamente chiusa con un’ora di anticipo rispetto al programma. Non ci sono state conseguenze fisiche per nessuno, e questo è stato il sollievo principale dopo lo spavento.

Sul fronte tecnico, i primi sospetti puntano verso il pacco batterie, ma al momento si tratta di indiscrezioni ancora da verificare. Formula E e Fia hanno diffuso una nota congiunta: «Possiamo confermare che non ci sono feriti e che condurremo un’indagine approfondita sulle cause». La giornata era iniziata male: due minuti dopo il via, la Jaguar ufficiale di Stoffel Vandoorne si era fermata lungo il percorso, costringendo a una prima interruzione cautelativa.

Maloney firma il miglior tempo della settimana

Prima del pomeriggio di tensione, Zane Maloney aveva fissato il riferimento più veloce. Nella quinta sessione, di venerdì mattina, il pilota Nissan è sceso fino a 1’23”838, unico tempo della settimana sotto l’1’24”. Alle sue spalle si sono inseriti Maximilian Günther con Envision, Mitch Evans con la nuova Opel, lo stesso Barnard con Fusion e Zak O’Sullivan sull’altra Envision. Otto piloti hanno battuto il precedente riferimento di Edoardo Mortara, pari a 1’24”344.

Nei primi giorni la parte centrale dei test aveva premiato soprattutto Mortara e Jean-Éric Vergne. Il francese di Citroën aveva aperto comandando la Sessione 1 in 1’25”004, mentre Mortara aveva abbassato il tempo con la Mahindra nel pomeriggio. Le condizioni variabili e l’umidità hanno reso la pista più lenta nelle sessioni successive, e i tempi restano da prendere con cautela, perché configurazioni e programmi di sviluppo differiscono molto tra le squadre.