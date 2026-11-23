Marc Marquez si laurea campione del mondo per la decima volta, raggiungendo Giacomo Agostini con otto titoli nella classe regina e superando Valentino Rossi. Una stagione di rimonte e dichiarazioni taglienti verso il rivale di sempre.

La matematica ha parlato chiaro in Portogallo, dove Marc Marquez ha messo il sigillo sul suo decimo titolo mondiale. Il pilota della Ducati, fedele al numero 93, non lascia scampo agli inseguitori: Jorge Martin e Marco Bezzecchi, portacolori dell’Aprilia che hanno provato a tenere testa allo spagnolo nelle prime fasi del campionato, devono arrendersi all’evidenza dei fatti. Con questo successo, Marquez entra nell’olimpo del motociclismo con un dato tecnico preciso: otto titoli nella classe regina.

Questo traguardo gli permette di eguagliare Giacomo Agostini, leggenda indiscussa delle due ruote, e di superare definitivamente Valentino Rossi, fermo a sette corone d’alloro nella top class. Un sorpasso generazionale e statistico che riscrive l’albo d’oro del Motomondiale, considerando anche le modifiche ai criteri di conteggio introdotte da Liberty Media, nuova proprietaria dei diritti della MotoGP.

Le parole di Marquez su Valentino Rossi

Nel post-gara, durante la prima conferenza stampa da dieci volte iridato, è stato inevitabile affrontare il tema del rapporto con il pilota di Tavullia. Alla domanda sui complimenti ricevuti dal nove volte campione, Marquez ha risposto con la schiettezza che lo contraddistingue: “Doveva uscire il nome, sennò non sarebbe stata una conferenza stampa normale”.

Lo spagnolo ha poi chiarito la sua posizione personale e sportiva nei confronti di Rossi: “Non li ho ricevuti né me li aspettavo – ha risposto Marquez – Valentino mi ha dato molto, è stato fonte di ispirazione per tutti noi che stavamo emergendo. Vado d’accordo con i miei rivali, ma con lui no, sarà perché siamo entrambi dell’Acquario. Ha fatto molto per il motociclismo, lo rispetto moltissimo. Ritirarmi con 10, 11 o otto titoli in MotoGP non mi cambia la vita, ma eguagliare Agostini è stata una delle sensazioni più belle. Finché non arriverà qualcuno, che spero di vedere, che ci eguagli o ci superi”.

Una rimonta nata dalle macerie di inizio stagione

Per comprendere la portata di questo trionfo, bisogna tornare indietro alle difficoltà incontrate da Marquez nel corso del 2026. L’anno era iniziato in salita, lontano anni luce dal dominio imperiale del 2025: ritiri in Thailandia e Spagna, piazzamenti modesti in Brasile e ad Austin, fino al grave infortunio di Le Mans. Quel 9 maggio ha segnato uno spartiacque: frattura al quinto metatarso del piede destro e lacrime nel box Ducati, mentre l’Aprilia volava in classifica con Bezzecchi in testa.

Quando sembrava tutto finito, con 102 punti di svantaggio dopo il Gran Premio d’Italia, Marquez ha dimostrato la sua forza mentale. La sua filosofia di gara è diventata ossessiva e vincente: “Dove posso fare 37 devo fare 37”, riferendosi alla somma perfetta tra vittoria Sprint e GP. Lo spagnolo ci è riuscito sei volte, mostrando una costanza devastante che ha messo in crisi gli avversari. Bezzecchi non ha mai vinto una Sprint quest’anno, mentre Martin è caduto sotto pressione in Australia, regalando di fatto il titolo a Marquez.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Grazie alla modifica regolamentare di Liberty Media, che esclude i titoli delle cilindrate minori dal palmarès complessivo, il divario con Agostini (storicamente accreditato di 15 titoli totali) si è ridotto. Nel 2027, Marquez avrà l’opportunità concreta di diventare il pilota più titolato di ogni epoca, sfidando un record che resiste da decenni e consolidando ulteriormente il suo status di leggenda vivente della MotoGP.