Un ottavo posto basta a Marc Marquez per il decimo titolo mondiale. A Portimao vince Marco Bezzecchi davanti a Jorge Martin, con Raul Fernandez terzo.

Portimao, Portogallo: Marc Marquez è campione del mondo con l’8° posto raggiunto nella gara del 21 novembre 2026. È il suo decimo titolo nel Motomondiale, l’ottavo in MotoGP, mentre gli altri due sono arrivati nelle classi minori: la 125 nel 2010 e la Moto2 nel 2012. Sul podio salgono tre piloti Aprilia: Marco Bezzecchi primo, Jorge Martin secondo e Raul Fernandez terzo.

Una gara vinta con la rimonta di Bezzecchi

Marquez è partito bene e si è portato in testa, ma nel corso della gara ha perso posizioni fino a chiudere ottavo. Era nono fino all’ultimo giro, poi ha guadagnato una posizione per la caduta di Moreira, che era quinto. Il titolo gli bastava con quel risultato, dopo la caduta nella Sprint del sabato.

Bezzecchi ha costruito la vittoria con una rimonta: ha superato prima Martin, che aveva recuperato bene al via, e poi Fernandez, rimasto davanti a lungo. Per il pilota di Aprilia è la settima vittoria stagionale e la prima doppietta in carriera, la decima in MotoGP con la casa di Noale e la tredicesima complessiva nella classe regina.

Il dominio Aprilia e il gap da colmare

Tra le prime dieci moto ci sono quattro Aprilia, quattro Ducati, una KTM e una Honda, e nessuna Yamaha. Quattro piloti Aprilia figurano nei primi cinque. Marquez, che aveva iniziato la stagione con difficoltà dopo l’ennesimo infortunio, ha impiegato tempo per colmare il distacco dalle Aprilia ufficiali. Nel corso del campionato ha poi recuperato 102 punti su Bezzecchi e Martin, che avevano spesso una moto superiore alla Ducati ma hanno perso terreno.

Il Gran Premio ha visto anche Moreira cadere all’ultimo giro mentre era quinto. Toprak era assente.

Il titolo di Marquez tra Rossi e Agostini

Marquez è arrivato al decimo titolo superando il record di Valentino Rossi, che aveva sognato la stessa cifra. Sul palco Giacomo Agostini gli ha consegnato un casco con il 10 sulla visiera. Il pilota spagnolo, 33enne e nato a Cervera, è in sella alla Ducati da due anni. Dopo il trionfo ha dedicato il risultato ai tifosi: “Dieci – grida Marquez che corre verso le tribune – se lo scorso anno il titolo era per me, questo lo dedico a voi”.