Il diciassettesimo appuntamento della stagione 2026 si sposta da Motegi a Mandalika, sull’isola di Lombok, per il Gran Premio d’Indonesia. Dopo la conclusione della tappa giapponese, la corsa per il titolo mondiale è più intensa che mai: Marc Marquez torna al circuito dove lo scorso anno ha subito un grave infortunio, mentre Jorge Martin guida la sua Aprilia con l’obiettivo di ampliare il vantaggio di due punti.

La programmazione televisiva è stata resa disponibile da Sky, Now e TV8, consentendo ai fan di seguire ogni singola sessione. Le prove libere, le qualifiche, la Sprint di sabato e la gara finale di domenica saranno trasmesse in diretta, con differite per le classi inferiori su TV8. La differenza di fuso orario farà sì che la Sprint parta alle 9:00 ora italiana, lo stesso orario della gara principale della domenica.

Calendario televisivo e orari delle sessioni a Mandalika

Il weekend inizia venerdì 9 ottobre con le prime prove libere: FP1 Moto3 alle 03:00FP1 Moto2 alle 03:50 e FP1 MotoGP alle 04:45. Proseguono le pre-qualifiche, che si susseguono alle 07:15 (Moto3), 08:05 (Moto2) e 09:00 (MotoGP). Sabato 10 ottobre si concentra la parte di sprint: le seconde prove libere partono alle 02:40 (Moto3), 03:25 (Moto2) e 04:10 (MotoGP), seguite dalle qualifiche (Q1 e Q2) di ogni categoria e, infine, dalla Sprint MotoGP alle 09:00. Domenica 11 ottobre, la giornata di gara, prevede il warm-up della MotoGP alle 04:40, la gara Moto3 alle 06:00, la Moto2 alle 07:15 e la gara principale MotoGP alle 09:00. Su TV8 le corse verranno differite in serata (Moto3 11:00, Moto2 13:15, MotoGP 14:00).

Cenni alla classifica: Marquez, Martin e la battaglia in pista

Al termine della tappa giapponese, Jorge Martin guida la classifica con 49 punti, mentre Marc Marquez è a due punti di distanza. L’anno scorso, durante la prima edizione di Mandalika, Marquez ha subito una caduta violenta che lo ha tenuto lontano dal podio per gran parte del 2026; la ferita alla spalla destra, contratta nel 2025 in un incidente con Marco Bezzecchi, ha influito sulla sua prestazione. Tuttavia, il cavallino a sette titoli resta una minaccia costante, soprattutto se riuscirà a gestire il ritorno del “carrasso indigesto” Ducati, l’ultimo pneumatico di scorta della squadra.

Il duello Ducati-Aprilia nel campionato costruttori è serrato: entrambe le scuderie italiane arrivano a Mandalika a pari punti. Marco Bezzecchi ha ancora 49 punti da recuperare e parte in modalità offensiva, sfruttando la familiarità con il tracciato, dove l’anno precedente aveva vinto la Sprint. Altri protagonisti emergenti includono Diogo Moreira (Honda LCR), che si è piazzato secondo nella Sprint, e Enea Bastianini quarto in entrambe le gare di Motegi, dimostrando che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il circuito di Mandalika: caratteristiche tecniche e influenza sulla gara

Il tracciato di Mandalika, lungo 4,3 km e largo 15 metri, presenta 17 curve (11 a destra, 6 a sinistra) e una rettilinea di 723 metri, rendendolo uno dei più brevi ma tecnicamente impegnativi del calendario. La configurazione favorisce i piloti capaci di gestire curve veloci a destra, ma richiede una buona stabilità della moto, soprattutto nei tratti ad alta velocità dove la visibilità può influire sul corretto posizionamento dei pneumatici. La gara MotoGP prevede 27 giri, la Sprint 13, la Moto2 22 giri e la Moto3 20 giri.

Con la trasmissione completa su Sky e Now e le differite su TV8, i tifosi potranno seguire da vicino ogni svolta, dalla lotta per il podio alle strategie di gomme che potrebbero decidere il destino del campionato.