Stelato G9: specifiche, prezzo e caratteristiche del nuovo SUV cinese

Il nuovo SUV Stelato G9, frutto della collaborazione tra Huawei e BAIC, offre prestazioni eccezionali e tecnologie avanzate per gli amanti dell'avventura.

Il mercato degli SUV di lusso sta vivendo una rivoluzione con l’arrivo del Stelato G9 un veicolo che combina potenza, tecnologia e comfort per gli amanti delle avventure all’aperto. Questo nuovo modello, sviluppato attraverso la Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) unisce le competenze di Huawei e BAIC per offrire un’esperienza di guida senza pari.

Design e dimensioni: un gigante su strada

Con le sue dimensioni imponenti, il Stelato G9 misura 204,9 pollici in lunghezza, 80,7 pollici in larghezza e 74,6 pollici in altezza, con un passo di 124,4 pollici. Questi numeri lo posizionano tra i modelli più grandi del mercato, superando persino il land rover Defender 110 in lunghezza. Il design del G9 è pensato per chi cerca un veicolo che possa essere una vera e propria casa su ruote con un’estetica che combina eleganza e robustezza.

Prestazioni e tecnologie: potenza e innovazione

Il Stelato G9 è disponibile in due versioni: una range-extender EV e una battery-electric version (BEV). La prima combina un motore 1.5-liter turbocharged con una batteria da 75 kWh e due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva di 586 CV. Questa configurazione garantisce un’autonomia di 849 miglia grazie alla combinazione di energia elettrica e combustibile.

La versione BEV, invece, monta una batteria più grande da 120 kWh e gli stessi due motori elettrici, offrendo un’autonomia di 452 miglia. Entrambe le versioni beneficiano di un’architettura elettrica ad alta tensione da 800 volt che permette ricariche rapide e prestazioni ottimali.

Tecnologie avanzate per un’esperienza unica

Il Stelato G9 è dotato di una serie di tecnologie avanzate che lo rendono un veicolo all’avanguardia. Tra queste, spiccano il sistema di guida autonoma di livello 3, approvato per i test su strada a velocità fino a 120 km/h a Pechino. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con un LiDAR di ultima generazione e un sistema di comunicazione veicolo-veicolo.

L’abitacolo del G9 è un vero e proprio showcase tecnologico con un cruscotto completamente digitale e tre display che ricordano quelli delle vetture di lusso come la Mercedes. Le opzioni di seduta includono configurazioni a due e tre file, con layout 2+3 e 2+2+2.

Comfort e avventura: la tenda sul tetto

Uno degli aspetti più innovativi del Stelato G9 è la possibilità di equipaggiarlo con una tenda sul tetto e un tendalino laterale, che trasformano il veicolo in un vero e proprio rifugio per avventurieri. La tenda può essere azionata con un semplice pulsante, grazie a un meccanismo brevettato da Huawei e si integra perfettamente con il design del veicolo.

Questa caratteristica, unita alle prestazioni eccezionali e alle tecnologie avanzate, rende il Stelato G9 un veicolo ideale per chi cerca un’esperienza di guida unica, combinando comfort, potenza e avventura.

Le pre-vendite del Stelato G9 sono già iniziate in Cina, con un prezzo di partenza di 439.800 yuan circa 65.000 dollari. Questo nuovo modello promette di rivoluzionare il mercato degli SUV di lusso, offrendo un’esperienza di guida senza pari per gli amanti delle avventure all’aperto.