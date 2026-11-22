Marc Marquez è campione del mondo MotoGP 2026 dopo l'ottavo posto a Portimao, mentre Jorge Martin e Marco Bezzecchi lottano per la seconda piazza.

Il Gran Premio del Portogallo disputato a Portimao ha deciso il Mondiale MotoGP 2026. Il pilota Ducati Marc Marquez ha chiuso aritmeticamente i conti con un weekend di anticipo, grazie all’ottavo posto nella gara della domenica. Nel weekend si sono svolte anche le qualifiche e la gara Sprint della classe Moto3, con la pole position dello spagnolo David Almansa.

Marquez campione con un weekend di anticipo

Marquez guida la classifica piloti con 439 punti, davanti a Jorge Martin (Aprilia Factory), fermo a 396, e a Marco Bezzecchi (Aprilia Factory), a 394. Dietro di lui restano aperti il secondo e il terzo posto: Martin e Bezzecchi sono separati da appena due punti, e la lotta per la piazza d’onore proseguirà nell’ultimo appuntamento stagionale.

Prima della gara, nel giorno della gara Sprint di sabato 21 novembre, Marquez era a due Gran Premi dalla fine della stagione e aveva a disposizione il secondo match point. La corsa era stata anticipata di mezz’ora, alle 15:30, rispetto all’orario previsto per l’arrivo del maltempo sul circuito di Portimao. Bezzecchi aveva firmato la pole position in 1:37.201, con Marquez e Fabio Di Giannantonio in prima fila, mentre Martin era partito settimo.

Il calendario prosegue con l’ultimo Gran Premio stagionale a Valencia, in programma dal 27 al 29 novembre. Dopo quella data sarà definita la classifica finale, compreso l’ordine tra Martin e Bezzecchi.

Almansa firma il record di pista in Moto3

Nelle qualifiche della Moto3, David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) ha ottenuto la pole position con un 1:45.652, nuovo record della pista di Portimao. Lo spagnolo partirà dalla prima fila insieme a Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), secondo, e a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo.

Alle sue spalle si sono classificati Joel Kelso (GRYD Racing), quarto, Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) e il rookie Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3). Il campione del mondo 2026, Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), è settimo e aprirà la terza fila, davanti a Guido Pini (Leopard Racing), caduto durante la Q2.

La corsa al titolo Moto3

Nella classifica iridata Almansa è secondo, davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), che nelle qualifiche di Portimao si è piazzato nono. Carpe ha 9 punti in più del compagno di squadra Uriarte, e restano ancora due round e 50 punti in palio.