Guida Completa agli Eventi Sportivi 2025: Scopri il Trofeo Regionale Lazio U.I.S.P.

Il Trofeo Regionale Lazio U.I.S.P. rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di sport motoristici. Quest’anno, l’evento si svolgerà a Ripi, in provincia di Frosinone, il 2 novembre. Questa competizione è aperta a diverse categorie, tra cui MX, Minimx e Epocha, permettendo a partecipanti di ogni livello di mettersi alla prova e dimostrare le proprie abilità.

Dettagli sull’evento

Ripi, scelta per la sua bellezza naturale e accessibilità, ospiterà alcuni dei migliori piloti della regione. Il Trofeo non è solo un momento di competizione, ma anche una celebrazione della passione per le moto e il motociclismo. Eventi di questo tipo offrono un’opportunità unica per gli atleti di confrontarsi in un ambiente stimolante, supportati da una comunità affiatata che condivide la stessa passione.

Categorie di partecipazione

Le categorie disponibili per il Trofeo Regionale Lazio U.I.S.P. includono:

MX : per i motociclisti esperti, che gareggiano in circuiti di motocross.

: per i motociclisti esperti, che gareggiano in circuiti di motocross. Minimx : dedicato ai giovani talenti, è un’ottima occasione per i più piccoli di iniziare a competere.

: dedicato ai giovani talenti, è un’ottima occasione per i più piccoli di iniziare a competere. Epocha: una categoria riservata a motociclette d’epoca, per coloro che amano il fascino del passato.

Modalità di iscrizione

Per partecipare al Trofeo, è fondamentale seguire il processo di iscrizione, che sarà disponibile online. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale della U.I.S.P. per registrarsi e ottenere ulteriori informazioni. Le iscrizioni apriranno alcune settimane prima della gara, quindi è consigliabile tenere d’occhio le scadenze per non perdere l’opportunità di partecipare.

Requisiti per la partecipazione

Per iscriversi, i partecipanti devono soddisfare determinati requisiti, tra cui:

Possesso di una licenza valida per la categoria scelta.

Completamento di un modulo di iscrizione dettagliato.

Pagamento della quota di iscrizione, che varia in base alla categoria.

Inoltre, è fondamentale che i partecipanti assicurino che le loro moto siano in perfette condizioni e rispettino le normative di sicurezza stabilite dalla U.I.S.P.

Il Trofeo Regionale Lazio U.I.S.P. è un evento che promette di unire atleti e appassionati, offrendo un palcoscenico per mostrare talento e passione. Questo evento rappresenta un’importante occasione per vivere un’esperienza indimenticabile a Ripi.