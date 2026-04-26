Quanto conta la guida eyes-off nelle decisioni di acquisto auto

Uno studio su 1.000 guidatori indica che la disponibilità di sistemi hands-off e eyes-off sta diventando determinante nelle scelte di acquisto

La prospettiva di veicoli in grado di gestire la guida senza intervento umano non è più relegata al futuro remoto: sta entrando nella lista di priorità di chi compra un’auto. Un’indagine promossa da Arbe Robotics, azienda specializzata in radar ad alta risoluzione, insieme alla società di ricerca Global Surveyz, ha raccolto le opinioni di 1.000 guidatori provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia. I risultati mostrano che la presenza di funzioni di guida automatizzata di tipo hands-off/eyes-off può spostare le decisioni d’acquisto e persino indurre a cambiare marchio.

I numeri emersi non lasciano dubbi: il 69% degli intervistati si dichiarerebbe disposto ad anticipare l’acquisto di un veicolo nuovo pur di ottenere la possibilità di guidare senza mani e senza dover tenere gli occhi costantemente sulla strada, mentre il 73% afferma che passerebbe a un’altra marca se il proprio costruttore non offrisse questa tecnologia. Questi dati delineano un trend in cui il valore percepito della guida autonoma cresce fino a diventare un vero e proprio elemento competitivo nel mercato automobilistico.

Cosa chiedono gli automobilisti

La disponibilità della funzione da sola non basta: la fiducia gioca un ruolo centrale nelle preferenze degli utenti. Il 77% delle persone ha dichiarato di considerare la tecnologia interessante soltanto se garantisce livelli elevati di sicurezza, fluidità nel funzionamento e operatività continua in diverse condizioni ambientali. In pratica, gli automobilisti non vogliono compromessi: pretendono che il sistema mantenga comportamento prevedibile e reattivo, senza ricorrere a limitazioni frequenti o a richiami costanti all’intervento umano, perché la percezione di affidabilità è il vero discrimine tra curiosità tecnologica e acquisto concreto.

Requisiti operativi e aspettative

Tra le caratteristiche ritenute imprescindibili dagli intervistati, il 43% indica la capacità del sistema di funzionare in qualsiasi condizione meteorologica e di luce come un criterio non negoziabile. Parallelamente, il 38% afferma che sarebbe disposto a pagare per la tecnologia solo se questa consente di mantenere le normali velocità autostradali senza imposizioni o riduzioni dei limiti operativi. In sostanza, per diventare un vero fattore d’acquisto la guida automatizzata deve garantire continuità di servizio e prestazioni equivalenti a quelle dell’esperienza di guida tradizionale.

Il ruolo dei radar ad alta risoluzione

Secondo i promotori dello studio, la tecnologia alla base di questi progressi riveste un’importanza strategica. Arbe Robotics, che sviluppa sistemi radar per la percezione ambientale, sottolinea come sensori più avanzati possano migliorare la capacità dei veicoli di interpretare scenari difficili come oscurità, pioggia intensa o neve. Questi radar ad alta risoluzione forniscono dati dettagliati che i sistemi di controllo possono tradurre in decisioni più sicure e fluide, contribuendo a ridurre il gap tra prestazioni in condizioni ideali e prestazioni in scenari avversi.

Parola degli esperti e implicazioni tecnologiche

Ram Machness, amministratore delegato di Arbe Robotics, ha rimarcato che le capacità di tipo eyes-off non sono più viste solo come un comfort, ma come un motore che influenza il mercato. Dal punto di vista tecnologico, l’integrazione di sensori avanzati serve a fornire una percezione più affidabile dell’ambiente circostante, elemento chiave per soddisfare le richieste degli utenti circa sicurezza e disponibilità. I costruttori che adotteranno soluzioni sensoristiche robuste avranno maggiori probabilità di riuscire a offrire esperienze di guida automatizzata credibili e continuative.

Conseguenze per il mercato e i produttori

Le scelte dei consumatori stanno già inviando segnali chiari all’industria: la tecnologia è divenuta un fattore differenziante che può determinare l’acquisto o il cambio di marca. Per i produttori significa dover investire non solo nello sviluppo di software di controllo, ma anche nel potenziamento della sensoristica e nell’architettura elettronica che permetta una guida automatizzata affidabile in molti scenari diversi. Inoltre, soddisfare la domanda richiede capacità di comunicare chiaramente limiti, prestazioni e condizioni operative per costruire quella fiducia che gli utenti richiedono come prerequisito.

In conclusione, lo studio mette in evidenza come la guida autonoma stia rapidamente evolvendo da curiosità tecnologica a criterio pratico di scelta: la disponibilità di funzioni hands-off/eyes-off supportate da radar e sensori avanzati non è più soltanto un plus, ma un elemento che può influenzare la fidelizzazione e le preferenze di acquisto. Per i produttori, rispondere a queste aspettative significa puntare su soluzioni capaci di assicurare sicurezza, continuità e prestazioni comparabili alla guida tradizionale.