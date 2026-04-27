Roster e statistiche dei piloti di Formula E aggiornato all’E-Prix di Madrid 2026

Riepilogo aggiornato dei piloti che hanno corso almeno una gara di Formula E, con highlights sui campioni e la composizione delle scuderie per la stagione 2026-26

Questo articolo raccoglie e riorganizza l’elenco dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato di Formula E, con dati aggiornati fino all’E-Prix di Madrid 2026. L’obiettivo è offrire una panoramica sintetica ma completa: stagioni, numero di gare, vittorie, pole position, giri più veloci, podi, punti e titoli. Le informazioni qui presentate mantengono la sostanza statistica dell’archivio originale, riformulate per essere più leggibili e consultabili.

La raccolta comprende sia piloti che hanno avuto apparizioni sporadiche sia i protagonisti con carriere lunghe e ricche di risultati. Per chiarezza, i nomi dei corridori attivi nella stagione 2026-26 sono evidenziati nella sezione sulle scuderie. Questo testo non inventa nuove date né dati: ogni cifra presente riflette le voci originali aggiornate all’E-Prix citato.

Struttura dei dati e significato delle colonne

Per interpretare correttamente le statistiche è utile conoscere il significato delle voci principali: stagioni indica gli anni o gli anni sportivi in cui un pilota è stato presente, gare è il conteggio delle partenze disputate, vittorie riporta il numero di successi, pole indica le partenze al palo conquistate, giri veloci segnala i migliori giri in gara, podi raggruppa i piazzamenti tra i primi tre, punti somma i punti accumulati in carriera e titoli mostra i campionati iridati vinti.

Come leggere i numeri

I valori sono stati raccolti per ogni pilota fino all’evento di riferimento. Per esempio, corridori come Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne e Lucas Di Grassi compaiono con cifre elevate di punti e vittorie, a testimonianza di carriere lunghe e costanti. Altri nomi presenti nella lista hanno partecipazioni limitate ma rimangono parte della storia del campionato: ogni singola apparizione è conteggiata.

I protagonisti e i campioni: riepilogo selettivo

Tra i piloti con i maggiori traguardi si segnalano alcuni nomi di riferimento. Jean-Éric Vergne è tra i più titolati con 2 titoli e 1241 punti; Sébastien Buemi, campione nel 2015-16, ha accumulato 1118 punti con 14 vittorie. Altri protagonisti includono Mitch Evans (15 vittorie, 1064 punti), Lucas Di Grassi (1 titolo, 1077 punti), e António Félix da Costa (campione 2019-2026 con 14 vittorie e 976 punti). Questi numeri mettono in evidenza chi ha inciso maggiormente nella storia della serie.

Campioni recenti e risultati chiave

Negli anni più recenti la lista dei vincitori di campionato comprende nomi come Jake Dennis (titolo 2026-2026) e Pascal Wehrlein (titolo 2026-2026), mentre Stoffel Vandoorne è stato campione nella stagione 2026-2026. Ognuno di questi ha lasciato un’impronta con vittorie, pole e giri veloci che si riflettono nei rispettivi totali di punti.

Composizione delle scuderie per la stagione 2026-26

Di seguito la formazione delle squadre così come appare aggiornata per la stagione 2026-26. I piloti elencati per ogni team sono mostrati con i numeri di gara e i nomi dei corridori attuali sono evidenziati in grassetto.

Lista delle scuderie e piloti

Jaguar Racing: 9 Mitch Evans, 13 António Félix da Costa.

Envision Racing: 16 Sébastien Buemi, 4 Joel Eriksson.

Andretti: 27 Jake Dennis, 28 Felipe Drugovich.

TAG Heuer Porsche: 51 Nico Müller, 94 Pascal Wehrlein.

DS Penske: 7 Maximilian Günther, 77 Taylor Barnard.

Citroën: 2 Jean-Éric Vergne, 37 Nick Cassidy.

Nissan: 1 Oliver rowland, 23 Norman Nato.

Kiro Race: 3 Pepe Martí, 33 Dan Ticktum.

Mahindra: 21 Nyck de Vries, 48 Edoardo Mortara.

Lola – Yamaha ABT: 11 Lucas Di Grassi, 22 Zane Maloney.

Nota sul formato

Questa composizione è la fotografia della griglia in vigore per la stagione indicata: i numeri di gara e le coppie di piloti riflettono la registrazione ufficiale delle scuderie. Per approfondire le singole carriere e le statistiche dettagliate (gare disputate, podi, pole e giri veloci) si rimanda ai record completi che accompagnano questa sintesi.

In chiusura, il prospetto qui proposto vuole essere una guida facilmente consultabile: conserva i dati essenziali dei piloti storici e attuali del Campionato di Formula E, aggiornati all’E-Prix di Madrid 2026. Per chi desidera una verifica puntuale delle singole voci consigliamo di consultare le tabelle statistiche ufficiali pubblicate dalla serie.