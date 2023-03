Scopriamo la DS 7 E-Tense 225, una creatura decisamente interessante. La parte più spettacolare del nuovo look è il “velo di luce”. Si tratta di linee luminose verticali sotto i fari, la cui realizzazione è un vero gioiello tecnico: sono composte da 33 diodi e richiedono un taglio laser per dare l’illusione che la luce attraversi il paraurti.

È molto spettacolare – speriamo che il costo della riparazione rimanga ragionevole – e con queste nuove caratteristiche più nitide, questa variante 2.0 della DS 7 è più vicina allo spirito della recente DS 4, con la giovinezza che ne consegue.

DS 7 E-Tense 225: caratteristiche, design, motori, prestazioni

I cambiamenti sono meno evidenti quando si apre la portiera. Tuttavia, si nota subito che lo schermo principale, pur rimanendo di 12,3 pollici, visualizza un’immagine più grande. Soprattutto, è accompagnato dall’arrivo di un nuovo sistema telematico, il DS Iris System, già visto sulla DS 4.

Con i suoi menu basati su widget, un comando vocale più pertinente e uno schermo più reattivo, i progressi sono evidenti. Soprattutto perché lo schermo abbandona i vecchi display per una grafica più leggibile ed elegante. Ma se tutto questo è un passo nella giusta direzione, l’ergonomia dei comandi potrebbe essere resa ancora più semplice: manca un accesso diretto alla regolazione della temperatura e un pulsante “indietro” per tornare al menu precedente.

Interni

L’interfaccia aggiornata è accompagnata da nuovi materiali e colori. In contrasto con i cosiddetti rivestimenti “vegani”, la DS 7 rimane fedele ai materiali nobili, in particolare alle bellissime pelli. È il caso della pelle goffrata – con un trattamento speciale che le conferisce un motivo in rilievo – che riveste il lato destro della plancia e la parte superiore delle portiere. Poche rivali premium offrono ambienti così belli, anche se le personalizzazioni disponibili fanno ovviamente lievitare il prezzo.

Ciononostante, la DS7 è un’auto molto attraente in questa configurazione e i suoi occupanti beneficiano di un abitacolo spazioso e di un discreto bagagliaio (330 dm³), con un guadagno di 2 cm in lunghezza (4,59 m invece di 4,57 m) a vantaggio solo dei paraurti.

Motori

La gamma DS 7 si basa ora su una versione diesel da 130 CV – dedicata ai conducenti di veicoli pesanti – e su tre ibridi ricaricabili, i ben noti E-Tense 225, E-Tense 300 e il nuovo E-Tense 360. Mentre il diesel non cambia di una virgola, l’E-Tense ha una batteria più efficiente.

Non più ingombrante e solo leggermente più pesante (+ 2 kg), la nuova batteria annuncia 12,9 kWh di capacità utile, rispetto agli 11,9 kWh precedenti. Questo va a vantaggio dell’autonomia. DS annuncia fino a 80 km in città e 65 km in media secondo il ciclo WLTP.

Prestazioni

Poiché DS non ha toccato il telaio della E-Tense 225, non siamo sorpresi di ritrovare le stesse sensazioni di guida di prima. Il comfort rimane la priorità di questa DS 7 e ciò è particolarmente vero in modalità Comfort, dove una telecamera legge la strada per smussare le asperità e le asperità.

Un effetto tappeto magico sempre piacevole in città. Anche se, su strada, preferiamo la modalità Hybrid, dove i movimenti della carrozzeria sono meglio controllati, senza rendere la guida dinamica.

