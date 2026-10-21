Sì, si può guidare con un solo occhio: scopri requisiti, visita oculistica e scadenze di rinnovo per non avere sorprese alla patente.

Si può ottenere o mantenere la patente con un occhio solo? Sì: la normativa lo consente, purché siano rispettati precisi requisiti visivi verificati durante la visita oculistica prevista per rilascio e rinnovo. Le regole mirano a garantire che, anche in condizione di monovisione la sicurezza di guida resti adeguata grazie a una sufficiente acutezza visiva e a un campo visivo efficace.

In questo articolo trovi i valori minimi richiesti per le diverse categorie di patente i controlli effettuati dal medico e le scadenze di rinnovo. Conoscere in anticipo le soglie di acutezzasensibilità al contrasto e abbagliamento aiuta a presentarsi preparati alla visita ed evitare rinvii o respingimenti.

Requisiti visivi per chi vede da un solo occhio

Per chi guida con un solo occhio la legge richiede un’acutezza visiva non inferiore a 8/10 raggiungibile anche con correzione ottica (occhiali o lenti a contatto). Tale soglia intende compensare la perdita della visione binoculare assicurando comunque una percezione dei dettagli sufficiente per interpretare strada, segnali e rischi. Resta fondamentale anche un campo visivo adeguato: in monovisione può essere ridotto, quindi la capacità di controllare specchietti, angoli e rotatorie viene valutata con particolare attenzione durante la visita.

Oltre all’acutezza, vengono considerati elementi funzionali alla guida reale: visione crepuscolare per affrontare luce scarsa, sensibilità all’abbagliamento per reagire a fari e riflessi improvvisi, e sensibilità al contrasto per riconoscere segnali e avvisi su sfondi diversi. Questi parametri, spesso sottovalutati, sono cruciali per evitare errori percettivi in condizioni dinamiche e meteo variabili.

Soglie minime: patenti A-B e patenti professionali C-D-E

Per la guida con entrambi gli occhi le soglie minime differiscono in base alla categoria di patente. Per le patenti A e B è richiesto almeno 2/10 per l’occhio peggiore e 5/10 per l’occhio migliore, con un totale di 7/10 anche con correzione. Per le categorie superiori (patenti C, D, E), le richieste aumentano: non meno di 4/10 per l’occhio peggiore e 8/10 per il migliore, per un totale di 12/10 sempre conseguibile con ausili visivi.

Questi valori riflettono l’esigenza di maggiore affidabilità visiva per veicoli più grandi o professionali, dove la gestione degli ingombri, la lettura della segnaletica a distanza e la percezione periferica incidono di più. In ogni caso, la valutazione non si limita ai numeri sulla tabella: il medico considera campo visivosensibilità al contrastoabbagliamento e visione crepuscolare perché sono parametri determinanti nella guida reale e non sempre correlati alla sola acutezza centrale.

Visita oculistica di idoneità: che cosa viene controllato

In fase di rilascio o rinnovo patente la visita oculistica verifica innanzitutto l’acutezza visiva con eventuale correzione. Si esaminano poi il campo visivo per escludere deficit che possano compromettere manovre, cambi di corsia e controllo retrovisori, la sensibilità al contrasto per distinguere sagome e segnaletica su sfondi eterogenei, e la resistenza all’abbagliamento per gestire fari, LED e riflessi improvvisi. Un’attenzione specifica è data alla visione crepuscolare perché l’imbrunire e la pioggia riducono fortemente le informazioni visive disponibili.

Per chi ha monovisione la visita punta anche a valutare come il conducente compensa la minore stereopsi. Il medico può consigliare l’uso di correzioni ottiche adeguate, controlli periodici più ravvicinati in caso di modifiche sensoriali e, se necessario, inserire note sul documento che ricordino l’uso obbligatorio degli ausili. Presentarsi preparati, portando eventuali occhiali o lenti a contatto con le prescrizioni aggiornate riduce il rischio di rinvio del giudizio di idoneità.

Scadenze e rinnovo: frequenze per età e categorie

La scadenza della patente coincide con il giorno del compleanno soluzione semplice per ricordare il rinnovo. Per le patenti A e B la periodicità è: ogni 10 anni fino a 50 anni ogni 5 anni dai 50 ai 70 ogni 3 anni dai 70 agli 80 e ogni 2 anni oltre gli 80 anni. Le patenti C (camion) si rinnovano ogni 5 anni fino a 65 anni poi ogni 2 anni le patenti D (autobus) ogni 5 anni fino a 65 anni e successivamente ogni anno.

Queste cadenze, unite ai controlli su acutezza visivacampo visivosensibilità al contrastoabbagliamento e visione crepuscolare assicurano che l’idoneità rimanga in linea con l’evoluzione delle capacità sensoriali nel tempo. Chi guida con un occhio solo può mantenere la patente rispettando le soglie previste e sottoponendosi alle verifiche indicate: un percorso chiaro e sostenibile, pensato per conciliare sicurezza stradale ed esigenze di mobilità personale e professionale.