Un nuovo inizio per Honda HRC

La mattina italiana di sabato 1 febbraio ha segnato un momento cruciale per Honda HRC, che ha presentato le nuove moto RC213V destinate ai piloti Luca Marini e Joan Mir per la stagione 2025 di MotoGP. Questo evento, trasmesso in diretta dalla capitale indonesiana Jakarta, ha rivelato un cambiamento significativo nella storia della casa giapponese, soprattutto dopo l’addio di Marc Marquez nel 2024. La presentazione ha messo in evidenza non solo le nuove moto, ma anche un cambio di rotta nella livrea, abbandonando l’iconico arancione dello sponsor Repsol, che ha caratterizzato la Honda per ben 30 anni.

La fine di un’era e l’inizio di una nuova collaborazione

La partnership con Repsol, iniziata nel 1995, ha segnato un’epoca di successi per Honda, con numerosi titoli mondiali conquistati da leggende come Mick Doohan, Valentino Rossi e Marc Marquez. Tuttavia, con la chiusura di questo capitolo, Honda HRC ha annunciato una nuova collaborazione con Castrol, un marchio di lubrificanti che diventerà il title sponsor del team a partire dal 2025. I colori iconici bianco, verde e rosso di Castrol sono ora visibili sulla parte bassa della carena delle nuove RC213V, segnando un netto cambiamento rispetto al passato.

Design e caratteristiche delle nuove RC213V

Le nuove moto si presentano con una livrea quasi completamente rossa, arricchita da dettagli blu e bianchi che le differenziano dalle Ducati ufficiali. Il blu è presente sul cupolino e sulla zona del serbatoio, mentre i colori di Castrol adornano la parte inferiore della carenatura. Questo nuovo design non solo rappresenta un cambiamento estetico, ma riflette anche l’intenzione di Honda di tornare a competere ai vertici della MotoGP. La presentazione delle moto è avvenuta dopo che Yamaha ha già mostrato le sue squadre ufficiali, rendendo Honda uno dei pochi team a rivelare le proprie novità per la stagione 2025.

Le aspettative per la stagione 2025

Con l’arrivo di nuovi sponsor e un design rinnovato, le aspettative per la stagione 2025 sono alte. I fan si chiedono se queste modifiche porteranno a un miglioramento delle prestazioni in pista. La nuova livrea, pur essendo più bella rispetto a quella dell’anno precedente, dovrà dimostrare di essere all’altezza delle sfide che la MotoGP presenta. La Honda LCR, squadra clienti della casa giapponese, presenterà la sua livrea il prossimo 8 febbraio a Bangkok, completando così il quadro delle novità per la stagione.