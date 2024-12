Un SUV ibrido plug-in per il mercato italiano

La Hyundai Santa Fe 2024 si presenta sul mercato italiano con una novità attesa: la versione ibrida plug-in. Questo modello, che si posiziona al vertice della gamma, offre prestazioni elevate e un design accattivante, mantenendo le stesse linee delle altre varianti. Con un prezzo di partenza di 55.800 euro, la Santa Fe ibrida plug-in è disponibile in due allestimenti: Business e XClass, entrambi configurabili con 5 o 7 posti.

Motorizzazione e prestazioni

Il powertrain della Hyundai Santa Fe 2024 è composto da un motore 1.6 turbo benzina da 160 CV, abbinato a un motore elettrico da 98 CV. Questo sistema ibrido offre una potenza totale di 253 CV e una coppia di 367 Nm. La batteria da 13,8 kWh consente un’autonomia di 54 km in modalità completamente elettrica, secondo il ciclo WLTP. La trazione integrale è standard, garantendo una guida sicura e stabile in diverse condizioni stradali.

Allestimenti e dotazioni di serie

Il modello Business include cerchi in lega da 18”, luci full LED, climatizzatore automatico bi-zona e un sistema di infotainment con monitor centrale da 12,3 pollici. Tra le dotazioni di sicurezza, troviamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia. L’allestimento XClass, disponibile a partire da 57.700 euro, offre cerchi da 20”, strumentazione digitale avanzata e una suite di sistemi di assistenza alla guida, come il Blind-SpotView Monitor e il sistema Highway Driving Assist 2.0.

Opzioni e personalizzazione

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria Hyundai Santa Fe, è disponibile il pacchetto “Calligraphy Pack”, che include dettagli estetici esclusivi, interni in pelle nappa e un impianto audio BOSE a 8 vie. Questa attenzione ai dettagli e alla tecnologia rende la Santa Fe 2024 una scelta interessante per chi cerca un SUV ibrido con un tocco di lusso.

Conclusioni sul mercato ibrido

Con l’introduzione della versione ibrida plug-in, Hyundai dimostra il proprio impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. La Santa Fe 2024 non solo offre prestazioni elevate, ma anche un’ampia gamma di dotazioni e opzioni di personalizzazione, rendendola una delle scelte più competitive nel segmento dei SUV ibridi. Gli automobilisti italiani possono ora godere di un veicolo che combina efficienza energetica e comfort, senza compromettere le prestazioni.