Hyundai ha svelato i dettagli della Tucson 2027 destinata al mercato statunitense, confermando l'arrivo della robusta variante XRT Pro con powertrain ibrido da 233 cavalli e un pacchetto tecnologico pensato per l'off-road.

Hyundai ha completato la presentazione della nuova generazione di Tucson per il mercato nordamericano, focalizzando l’attenzione sulla variante XRT Pro. Questo modello si distingue per un approccio estetico e funzionale orientato all’uso fuoristradistico, pur mantenendo la versatilità tipica del segmento C-SUV. La casa automobilistica ha confermato che il veicolo arriverà nelle concessionarie degli Stati Uniti nel primo trimestre del 2027 per le versioni termiche, mentre le configurazioni ibride seguiranno nel secondo trimestre dello stesso anno.

Design esterno e capacità off-road

La XRT Pro adotta la filosofia stilistica “Art of Steel” in una chiave ancora più marcata rispetto alle altre declinazioni. Il frontale presenta un paraurti specifico in grigio scuro equipaggiato con ganci di recupero rossi, un dettaglio assente sulla versione XRT standard riservata ad altri mercati. La carrozzeria è protetta da rivestimenti neri estesi sui passaruota e sulle soglie laterali, mentre il terreno viene affrontato grazie a cerchi da 18 pollici calzati con pneumatici all-terrain.

Un aspetto cruciale riguarda l’altezza da terra, aumentata di 1,2 pollici fino a raggiungere quota 8,3 pollici. Questa modifica, unita a un nuovo paraurti posteriore, migliora gli angoli caratteristici del veicolo. L’abitacolo integra cuciture esclusive e loghi dedicati, ma la vera innovazione risiede nel sistema X-Trek+. Questa tecnologia monitora costantemente la trazione fornendo feedback visivi tramite indicatori di colore verde, arancione o rosso per segnalare lo stato di impantanamento. A supporto vi sono il Target Speed Control, funzionante come un cruise control adattivo per velocità fino a 15 mph, e il Ground View Monitor per controllare l’area sotto il cofano.

Scheda tecnica del powertrain ibrido

Il cuore pulsante della XRT Pro è il sistema ibrido composto da un motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh e a un propulsore elettrico da 64 cavalli. La potenza complessiva erogata ammonta a 233 hp disponibili a 6.000 giri/min, con una coppia massima di 280 pound-feet (circa 380 Nm) tra i 1.500 e i 4.000 giri/min.

Per chi cerca prestazioni tradizionali, restano disponibili varianti con il solo motore 1.6 turbo da 184 cavalli. Hyundai punta sull’efficienza delle versioni ibride, dichiarando un consumo combinato target di 42 mpg per alcuni allestimenti. Il sistema include anche la funzione Stay Mode, che permette di mantenere attivi climatizzatore e audio senza accendere il motore termico, utile durante le soste.

Dimensioni e interni digitali

Rispetto alla precedente generazione, la nuova Tucson è più imponente: cresce di 2,3 pollici in lunghezza (totale 185 pollici), di 1,6 pollici in larghezza e di 0,7 pollici in altezza. Gli interni abbandonano la tradizionale console centrale a favore di un tunnel ridisegnato che ospita due piastre di ricarica wireless da 15 watt e comandi fisici essenziali.

L’infotainment utilizza il sistema Pleos Connect basato su Android Automotive, visualizzato su schermi da 12,9 o 17 pollici, affiancati da un quadro strumenti digitale da 9,9 pollici. L’intelligenza artificiale integrata, denominata Gleo AI, mira a ridurre la dipendenza dal touchscreen attraverso assistenti vocali avanzati.

Contesto di mercato e disponibilità

La Tucson rappresenta il pilastro commerciale di Hyundai negli Stati Uniti. Lo scorso anno ne sono state vendute 234.230 unità, registrando un incremento del 14% e superando nettamente modelli come Elantra e Santa Fe. Sebbene non siano stati ancora annunciati i prezzi definitivi né tutti gli allestimenti, è certo che la gamma americana non includerà inizialmente una versione plug-in hybrid, concentrandosi sul full hybrid e sul benzina puro.

Il lettore interessato all’acquisto dovrà attendere l’inizio del 2027 per le prime consegne dei modelli a combustione interna, tenendo presente che le varianti ibride, inclusa la XRT Pro, raggiungeranno le concessionarie successivamente, intorno al secondo trimestre dell’anno. La scelta tra le diverse motorizzazioni dipenderà quindi dalla tempistica di consegna e dalle priorità in termini di efficienza o capacità off-road.