In Francia le gomme invernali sono obbligatorie in alcune zone di montagna, ma la multa non è ancora in vigore.

In Francia le gomme invernali sono obbligatorie, almeno in una parte del territorio. A introdurre la regola è stata la Loi Montagne, in vigore dal 1° novembre 2021: chi guida nelle zone di montagna deve avere a bordo pneumatici invernali o 4 stagioni, oppure catene o calze da neve.

La legge non vale in tutto il Paese. Chi programma un viaggio in vista della stagione 2026 – 2027 deve quindi controllare in quali comuni si trova.

Quali veicoli e in quali dipartimenti

La Loi Montagne riguarda i veicoli leggeri, i veicoli commerciali leggeri e gli autocaravan (categorie M1 e N1). Coinvolge anche i mezzi pesanti senza rimorchio, pullman e autobus (categorie M2, M3, N2 e N3), oltre ai mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio (categorie N2 e N3). L’obbligo vale per tutti i conducenti, compresi quelli con targa italiana.

Riguarda 34 dipartimenti in sei massicci: Alpi, Corsica, Massiccio centrale, Giura, Pirenei e Vosgi. Non copre però l’intero dipartimento. In ogni area è il prefetto a fissare l’elenco preciso dei comuni soggetti all’obbligo. Per individuarli è utile consultare il sito della Sécurité routière.

Periodo, segnali e sanzioni

Nei dipartimenti interessati l’obbligo si applica dal 1° novembre al 31 marzo. Per riconoscere l’ingresso e l’uscita dalla zona esistono due segnali stradali, il B58 e il B59.

La violazione prevede in teoria una multa di 135 euro e il possibile fermo del veicolo. Nella pratica, però, la sanzione non viene ancora applicata, perché il decreto che dovrebbe fissarla non è stato pubblicato. Il governo lo ha confermato in una risposta pubblicata sulla Gazzetta ufficiale francese il 17 febbraio 2026.

Fa eccezione il cartello B26, che indica le catene montate. In quel caso le catene devono essere installate sul veicolo, non solo tenute nel bagagliaio. Le gomme invernali con marcatura 3PMSF bastano, a meno che un pannello aggiuntivo non imponga esplicitamente le catene. Con il B26 la multa si applica regolarmente.

Come restare in regola

Per rispettare la Loi Montagne non è necessario montare gli pneumatici invernali. Sono ammesse diverse soluzioni:

pneumatici invernali con marcatura M+S e 3PMSF; pneumatici 4 stagioni o All Season con simbolo 3PMSF, montati su tutte le ruote; catene da neve, da tenere a bordo e usare quando serve, salvo cartelli che le impongano; calze da neve, con le stesse regole delle catene.

Dal novembre 2024 gli pneumatici con la sola marcatura M+S non sono più considerati idonei: in quel caso bisogna avere anche le catene.

I camion che trainano un rimorchio o un semirimorchio devono comunque avere le catene a bordo, anche se montano gomme invernali.