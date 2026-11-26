Il Gran Premio del Qatar a Losail apre il finale di stagione di Formula 1: programma, gomme e strategie della McLaren.

La Formula 1 torna in pista in Qatar per il penultimo appuntamento del mondiale 2026. Il Gran Premio si corre a Lusail da giovedì 26 a domenica 29 novembre, subito dopo il trittico americano con Las Vegas e prima del finale di Abu Dhabi.

Il programma del weekend

Il weekend si apre giovedì 26 novembre alle 15.30 con la conferenza stampa dei piloti. Venerdì 27 sono previste due sessioni di prove libere, alle 14.30 e alle 18. Sabato 28 la terza sessione di prove libere parte alle 15.30, mentre le qualifiche scattano alle 19. La gara è in programma domenica 29 novembre alle 17. Nel weekend c’è anche la Formula 2, con qualifiche venerdì, sprint sabato e feature race domenica.

La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, con la telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina con Marc Gené e Roberto Chinchero. Le dirette sono su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, e il weekend è disponibile in streaming su NOW.

Losail, un circuito veloce e fluido

Il Losail International Circuit è un tracciato veloce e fluido, nato per le gare motociclistiche. Il giro misura 5,419 chilometri e conta 16 curve, dieci a destra e sei a sinistra. Dopo il lungo rettilineo di partenza, una sequenza di curve di media e alta velocità genera un’elevata energia sulle gomme.

Pirelli ha scelto le mescole C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft), cioè le tre mescole più dure della gamma, e ha fissato un limite di 27 giri per ogni set, due in più rispetto al 2025. Si corre con i fari accesi: la FP2 e le qualifiche si svolgono dopo il tramonto, e la differenza di temperatura tra giorno e sera può spostare la finestra di funzionamento delle gomme.

Il giro premia una vettura stabile, capace di cambiare direzione ad alta velocità. Il rettilineo principale offre l’occasione chiave per sorpassare alla curva 1.

McLaren e la lotta per il terzo posto tra i costruttori

Il weekend arriva in un momento decisivo per la classifica costruttori. Dopo la vittoria di Lando Norris dalla pole alla bandiera a scacchi a San Paolo, la McLaren si era presentata a Las Vegas con 17 punti di ritardo dalla Red Bull. Il doppio podio nel Nevada ha ridotto il distacco a nove punti. Mancano due gare e sono disponibili al massimo 86 punti.

Adrian Goodwin, Associate Director, Car Race Engineering della McLaren, ha dichiarato: “Ci aspettiamo un’altra lotta ravvicinata in Qatar tra noi e le squadre di vertice. Le lunghe curve di media e alta velocità di Losail danno un peso ulteriore alle qualifiche, che possono essere ad alto rischio e ad alto rendimento per i limiti della pista e l’uso dei cordoli”.

Goodwin ha aggiunto che il regolamento 2026 sulle power unit complica la sequenza ad alta velocità, dove il team deve decidere quanta energia della batteria spendere, visto che il vento può essere molto variabile. “Con margini in qualifica probabilmente così ridotti, ogni piccolo dettaglio di ottimizzazione farà la differenza”.

Gomme e strategia: almeno quattro soste

Goodwin ha spiegato che le gomme restano un fattore importante. La McLaren si trova sul lato più duro dell’assegnazione, con C1, C2 e C3, come a Silverstone e Suzuka. Il Qatar si distingue per l’energia che ricevono le gomme di sinistra dalla curva 12 alla 15, anche se le temperature ambiente di circa 23-25 °C e le minori velocità in curva del 2026 dovrebbero pesare meno che negli anni scorsi.

Con una gara di 57 giri, il team deve capire quali mescole offrono i tre stint migliori di una corsa breve e quali conservare per la gara. La lunghezza massima dello stint è di 27 giri, contro i 25 dello scorso anno, perché Pirelli ha potuto alzare il tetto grazie al minore carico aerodinamico delle vetture 2026 e alla struttura rinforzata delle gomme.

“Sappiamo che faremo almeno quattro soste competitive e dovremo comunque lavorare con i piloti per ottenere il miglior passo dalle gomme.” Goodwin ha indicato come punto strategico principale non fermarsi troppo presto, per non ritrovarsi costretti a una gara a tre soste.

Il fattore logistico riguarda la stanchezza. Le squadre arrivano dal trittico americano e devono affrontare uno spostamento di 11 fusi orari da Las Vegas al Qatar. Goodwin ha detto: “In fin dei conti il punteggio si sistema da solo, e dobbiamo affrontare il weekend con la stessa diligenza e concentrazione di sempre”.

Per seguire la corsa, la gara parte domenica alle 17, e il post gara con Race Anatomy è previsto alle 20.15, con l’analisi delle azioni e delle parole dei protagonisti.