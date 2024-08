Fascino, seduzione e forme inconfondibili: questi sono gli elementi che Mercedes ha voluto riunire la nuova Coupé Mercedes CLE, erede di Classe C e Classe E ormai uscite da tempo di produzione.

Nell’ultima novità di Stoccarda, il frontale “shark nose” con cofano ribassato si sposa in maniera equilibrata ed accattivante alla griglia con motivo a stella e alle due porte senza telaio, mentre sul retro si impone una poderosa coda impreziosita dai fari a LED con elemento centrale in nero lucido. Il tutto, per conferire a questo fantastico modello un carattere sportivo inconfondibile.

É importante ricordare, poi, che in pieno stile Mercedes il prestigio estetico è stato accompagnato – anche in questo caso – da inserimenti tecnologici all’avanguardia e in grado di traghettare immediatamente guidatore e passeggeri nel futuro.

Iniziamo dalla sicurezza, che comprende innovativi sistemi di assistenza alla guida come Attention Assist, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist e la telecamera per la retromarcia assistita. Un’altra novità importante, in questi termini, è conferita poi dai fari Digital Light di ultima generazione, basati su un’innovativa tecnologia di illuminazione in grado di proiettare linee di orientamento, simboli e animazioni sulla carreggiata, al fine di garantire un maggiore livello di orientamento e informazione mentre si guida.

Ma la tecnologia, come in tutti gli ultimi modelli della Casa di Stoccarda, in CLE non risponde solo alla sicurezza, ma anche a un intrattenimento senza limiti.

Il sistema di Infotainment MBUX di ultima generazione, offre infatti svariate nuove funzioni e servizi, e una migliore interazione tra il guidatore e CLE Coupé. Inoltre, il nuovo design della plancia portastrumenti la rende innovativa, sportiva e intuitiva, grazie al display digitale del conducente da 12,3” e al display centrale inclinato di 6° ad alta risoluzione da 11,9”, che stupisce per l’alta sensibilità dei comandi touch.

E che dire del pacchetto Energizing Control? Tramite il nuovo MBUX, sarà infatti anche possibile accedere a diversi programmi combinati e orientati al miglioramento della concentrazione e del benessere psico-fisico mentre si è alla guida: un’ulteriore dimostrazione di quanto la Casa di Stoccarda, nei suoi ultimi modelli, abbia alzato ulteriormente l’asticella per quanto concerne la tutela del benessere psico-fisico dei propri clienti.

Insomma, Mercedes-Benz CLE è un modello che stupisce per la sua capacità di condensare un’estetica affascinante, tecnologia innovativa e performance da capogiro che non escludono però il comfort.

Quest’ultimo aspetto, è reso possibile dall’Assetto Comfort ribassato di 15 millimetri, che grazie a una taratura speciale di molle ammortizzatore supporta la guida sportiva senza rinunciare alla consueta comodità, oppure dal Dynamic Select che consente di cambiare lo stile di guida al semplice tocco di un dito.

