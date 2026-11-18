Il Dreadnought, nato come veicolo fittizio per Call of Duty, parteciperà davvero alla Dakar 2027 con tre auto da competizione.

Il Dreadnought di Aston Martin, SUV di ispirazione militare comparso per la prima volta in Call of Duty: Modern Warfare 4, diventa un’auto reale. Aston Martin Racing ha annunciato la partecipazione alla Dakar 2027 con tre veicoli da competizione Dreadnought, schierati nella classe Ultimate delle auto.

Per il team è il primo progetto nel rally raid globale. Invece di modificare una DBX di serie, la casa britannica ha lavorato con Prodrive per costruire da zero vetture da rally in grado di puntare alla vittoria.

Un progetto costruito da Prodrive

Prodrive si occupa di ingegneria e costruzione delle tre auto e gestirà anche le iscrizioni durante la gara. L’azienda vanta quattro decenni di esperienza nel motorsport e, negli ultimi cinque anni, è salita tre volte sul podio alla Dakar. Quest’anno ha vinto l’evento con un veicolo progettato e costruito internamente.

Aston Martin non ha ancora diffuso le specifiche tecniche del Dreadnought che correrà in Dakar, quindi non è chiaro quanto resti del concept originale. La versione digitale era pensata come mezzo ultra-estremo di stampo militare, con motore V12, trazione integrale, carrozzeria in fibra di carbonio e un abitacolo di lusso. L’esterno conserva qualche somiglianza, mentre l’interno cambia completamente: il lusso lascia spazio a un abitacolo essenziale con sedile da corsa, roll cage completo, display digitali e fibra di carbonio a vista.

Alonso, Loeb e Moraes guidano le tre auto

Fernando Alonso tornerà alla Dakar per la prima volta dal 2020, quando guidò una Toyota Hilux e chiuse 13° assoluto con un secondo posto come miglior piazzamento di tappa. Sarà affiancato da Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar nella categoria moto. Lo spagnolo dovrà gestire anche la Formula 1: la gara africana si svolge prima dei test pre-stagionali, e la stagione prevede 24 weekend con 10 eventi Sprint.

Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo rally, avrà come navigatore Fabian Lurquin. Il francese ha conquistato 28 vittorie di tappa e cinque podi alla Dakar, ma non ha ancora vinto la classifica generale. Lucas Moraes, campione del mondo FIA di Rally-Raid 2025, sarà affiancato dallo spagnolo Pablo Moreno. Il brasiliano è arrivato terzo al debutto alla Dakar nel 2023.

Percorso e date della Dakar 2027

La Dakar 2027 parte il 9 gennaio in Portogallo con un prologo di 129 chilometri a Loulé. La gara vera e propria inizia il giorno seguente e prosegue in Marocco dal 12 gennaio, con 12 tappe per 4.341 chilometri di prove cronometrate. L’arrivo è previsto a Marrakech il 23 gennaio, dopo un percorso complessivo di 6.805 chilometri.

Resta da capire se il Dreadnought riuscirà a farsi valere al debutto. Il passaggio da un controller PlayStation a una delle corse più dure al mondo è in ogni caso una novità per Aston Martin.