Vendite auto elettriche 2026: Tesla e cinesi in testa, Europa assente

Nel 2026 le auto elettriche conquistano il 24% del mercato globale, con Tesla e BYD in testa. Scopriamo la classifica dei modelli più venduti e perché l'Europa è in ritardo.

Il mercato delle auto elettriche continua a crescere, ma con dinamiche interessanti. Nel primo semestre del 2026, le vetture elettriche e ibride plug-in hanno raggiunto il 24% delle vendite mondiali, con le auto a batteria che rappresentano il 17% del totale. Questo dato, riportato da analisti del settore, mostra una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainata principalmente dalle elettriche pure.

La Tesla Model Y si conferma la regina indiscussa con oltre 576.000 unità vendute, seguita dalla Model 3 con 233.000 esemplari. La classifica è dominata da modelli cinesi come la BYD Song e la Seal U che occupano il terzo posto con 226.000 vendite. La Geely Xingyuan e la BYD Atto 2 completano il podio dei modelli più venduti.

Tesla e BYD dominano il mercato

La Tesla mantiene una posizione di rilievo con oltre 836.000 vetture vendute, mentre la BYD guida la classifica con 1,6 milioni di auto ricaricabili. La Geely segue con 518.000 unità. Tra i marchi europei, la Volkswagen si posiziona al quinto posto con 264.000 consegne, mentre la BMW e la Mercedes occupano rispettivamente il sesto e l’undicesimo posto.

La classifica dei modelli più venduti rivela un dato preoccupante per l’Europa: tra i primi 20 modelli non compare nessuna auto europea, a eccezione delle Tesla e della Toyota BZ4X. Questo divario è evidente anche tra i costruttori, dove i marchi cinesi dominano la scena.

L’Europa fatica a competere

L’assenza di modelli europei nella top 20 delle auto elettriche più vendute è un segnale allarmante. La Volkswagen nonostante sia al quinto posto, è superata da marchi cinesi come la Leapmotor e la Wuling. La Mercedes e l’Audi si posizionano rispettivamente all’undicesimo e quindicesimo posto, mentre la Volvo è diciannovesima.

Questo ritardo dell’Europa nel settore delle auto elettriche è dovuto a diversi fattori, tra cui la concorrenza agguerrita dei marchi cinesi e la mancanza di modelli competitivi sul mercato. La Tesla rimane l’unico marchio occidentale in grado di competere con i giganti asiatici.

Le prospettive future

Nonostante il ritardo, l’Europa sta lavorando per recuperare terreno. nuovi modelli elettrici sono in fase di sviluppo e si prevede che nei prossimi anni la situazione possa migliorare. Tuttavia, la sfida è ardua e richiederà investimenti significativi e una strategia chiara per competere con i colossi cinesi e la Tesla.

Nel frattempo, il mercato delle auto elettriche continua a crescere, con una preferenza sempre più marcata per le vetture a batteria rispetto alle ibride plug-in. Questo trend è destinato a continuare, con conseguenze importanti per il futuro dell’industria automobilistica.