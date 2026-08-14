Classifica aggiornata MotoGP 2026: i cambiamenti dopo il GP britannico

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha portato importanti cambiamenti nella classifica del Mondiale MotoGP 2026. Dopo una gara intensa a SilverstoneMarco Bezzecchi ha guadagnato una posizione cruciale, salendo al secondo posto. Il pilota Aprilia si trova ora a soli 31 punti dal leader Jorge Martin suo compagno di squadra.

La gara di Silverstone ha visto anche Ai Ogura scivolare in classifica, mentre Marc Marquez ha mantenuto la quarta posizione. Con il prossimo appuntamento ad Aragon in programma per il weekend del 28-30 agosto, la stagione si prepara a entrare in una fase decisiva.

La nuova classifica dopo il GP di Silverstone

La classifica aggiornata dopo il GP di Gran Bretagna mostra un Bezzecchi in ascesa, che ha approfittato del terzo posto nella gara lunga per avvicinarsi ulteriormente a Martin. Ogura, nonostante la caduta, mantiene la terza posizione, mentre Marquez è quarto. Ecco la top ten aggiornata:

1) Jorge Martin (Aprilia Factory) – 240 punti

– 240 punti 2) Marco Bezzecchi (Aprilia Factory) – 209 punti (-31 dalla vetta)

– 209 punti (-31 dalla vetta) 3) Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) – 203 punti (-37 dalla vetta)

– 203 punti (-37 dalla vetta) 4) Marc Marquez (Ducati Factory) – 200 punti (-40 dalla vetta)

– 200 punti (-40 dalla vetta) 5) Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) – 199 punti (-41 dalla vetta)

La lotta per il titolo si fa sempre più serrata, con Raul Fernandez e Pedro Acosta che cercano di recuperare terreno. Francesco Bagnaia nonostante un weekend difficile, rimane in gioco con 143 punti.

Il weekend di Silverstone: i momenti chiave

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha visto Jorge Martin dominare la Sprint Race di sabato, conquistando anche la pole position per la gara di domenica. Tuttavia, non è riuscito a ripetere il successo nella gara principale, lasciando spazio a Bezzecchi e Fernandez.

Raul Fernandez ha offerto una prestazione impeccabile, dominando la gara dall’inizio alla fine. Questo risultato conferma il suo potenziale, anche se la sua costanza rimane un punto interrogativo per la lotta al titolo.

Tra i piloti in difficoltà, Marc Marquez ha avuto un weekend complicato, chiudendo nono nella gara principale. Anche Francesco Bagnaia ha faticato, terminando solo 16°.

Le condizioni meteo e il programma del weekend

Il weekend di Silverstone è stato caratterizzato da condizioni meteo favorevoli, con temperature comprese tra i 25 e i 28 gradi. Il programma della domenica ha visto la Moto2 in pista alle 12.15, seguita dalla MotoGP alle 14 e dalla Moto3 alle 15.30.

La prossima tappa del campionato sarà il GP di Aragon un appuntamento cruciale per definire ulteriormente le dinamiche del campionato. La lotta per il titolo si annuncia avvincente, con diversi piloti ancora in grado di ambire alla vittoria finale.