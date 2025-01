Iveco e FPT Industrial: una partnership vincente

La Dakar 2025 ha messo in luce l’eccellenza dell’industria italiana, con i camion Iveco che hanno dominato la classifica finale nella categoria dei veicoli pesanti. Grazie ai motori FPT Industrial, i veicoli hanno dimostrato prestazioni eccezionali, conquistando ben nove delle prime dieci posizioni. Questo risultato non è solo una testimonianza della potenza dei motori, ma anche della preparazione e della strategia dei team coinvolti.

Prestazioni straordinarie dei piloti

I piloti Aleš Loprais, Vaidotas Žala e Anja Van Loon hanno rappresentato al meglio il marchio Iveco, portando i loro camion Powerstar a risultati impressionanti. Loprais ha ottenuto il terzo posto con il suo Iveco Powerstar 2024/2025, equipaggiato con il motore Cursor 13 di FPT Industrial. Anche Žala e Van Loon hanno brillato, con Žala che ha registrato sei arrivi sul podio e Van Loon che ha concluso al quarto posto. Questi risultati segnano un traguardo significativo per entrambi i piloti, che hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

Il percorso impegnativo della Dakar 2025

Quest’edizione della Dakar è stata definita dagli organizzatori come una delle più difficili di sempre, con dodici tappe che si snodano per 8.000 km, di cui oltre 5.000 km di speciali. La sfida del deserto saudita ha messo a dura prova i veicoli e i piloti, ma i camion Iveco, grazie alla loro robustezza e ai motori FPT, hanno superato ogni ostacolo. Aleš Loprais ha concluso otto delle dodici tappe nelle prime tre posizioni, vincendone cinque, dimostrando così l’affidabilità e la potenza del binomio veicolo-motore.

Innovazione e tecnologia FPT Industrial

I motori Cursor 13 di FPT Industrial, utilizzati nei camion Iveco, sono progettati per offrire prestazioni elevate anche nelle condizioni più estreme. La tecnologia HI-eSCR garantisce un basso costo totale di proprietà, grazie a un’efficienza di carburante ottimale e a intervalli di cambio olio fino a 150.000 km. Questi aspetti non solo contribuiscono a ridurre i costi operativi, ma migliorano anche la disponibilità dei veicoli, un fattore cruciale in competizioni come la Dakar.