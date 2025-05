Design e dimensioni della KGM Actyon

La nuova KGM Actyon si presenta come un SUV di segmento D, con dimensioni imponenti che la rendono ideale per famiglie e viaggi. Con una lunghezza di 4,74 metri, una larghezza di 1,91 metri e un’altezza di 1,68 metri, questo modello sfida direttamente concorrenti come la Skoda Kodiaq e la Volkswagen Tayron. Il design è caratterizzato da linee affilate e moderne, con un frontale dominato da una calandra divisa in tre sezioni e fari LED sottili che conferiscono un aspetto audace e contemporaneo. Nonostante l’assenza del logo del marchio, gli elementi luminosi che richiamano i trigrammi della bandiera della Corea del Sud aggiungono un tocco distintivo.

Interni e comfort della KGM Actyon

All’interno, la KGM Actyon offre un abitacolo minimalista ma ricco di dettagli e tecnologia. La plancia è dotata di un doppio display da 12,3 pollici per il quadro strumenti e l’infotainment, anche se la reattività ai comandi potrebbe essere migliorata. Il volante a due razze presenta forme smussate, mentre la retroilluminazione personalizzabile su portiere e plancia conferisce un’atmosfera elegante. Gli interni sono realizzati con materiali di buona qualità, con parti morbide e assemblaggi solidi. Lo spazio posteriore è generoso, garantendo comfort anche ai passeggeri più alti, con sedili reclinabili e diverse porte USB-C per la ricarica dei dispositivi.

Prestazioni e motorizzazione della KGM Actyon

Attualmente, la KGM Actyon non offre opzioni di elettrificazione, ma è disponibile con un motore a benzina turbo da 1.5 litri, capace di erogare 163 CV e 280 Nm di coppia. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a 6 marce e può essere scelto con trazione anteriore o integrale. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla futura motorizzazione ibrida, ci si aspetta che offra prestazioni superiori e maggiore efficienza. Il prezzo di partenza è di 41.750 euro, ma è possibile approfittare di un’offerta lancio a 37.500 euro fino al 30 giugno, con opzioni di finanziamento vantaggiose.