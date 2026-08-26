La Chevrolet Silverado Launch Edition 2026: 100 esemplari unici con prestazioni elevate

La Chevrolet Silverado Launch Edition 2026 è un'edizione limitata a 100 esemplari, frutto della collaborazione tra Callaway e Waldoch. Con 610 CV e un design esclusivo, è un omaggio all'attuale generazione del Silverado prima del restyling del 2027.

La Chevrolet Silverado 1500 si prepara a congedarsi con un’edizione speciale che unisce prestazioni e stile. La Silverado Launch Edition 2026 realizzata in collaborazione tra Callaway Cars e Waldoch Crafts sarà prodotta in soli 100 esemplari rendendola un pezzo da collezione per gli appassionati di pick-up.

Questa edizione limitata nasce dall’unione del pacchetto SC602 di Callaway che potenzia il motore V8 di 6,2 litri, e degli interventi estetici e sull’assetto firmati Waldoch. Un progetto che celebra l’attuale generazione del Silverado prima del restyling previsto per il 2027.

Una collaborazione tra due tuner storici

La Silverado Launch Edition rappresenta il primo frutto di una partnership tra due aziende a conduzione familiare con una lunga tradizione nella personalizzazione di veicoli. Callaway Cars con sede a Old Lyme, Connecticut e Waldoch Crafts operante a Forest Lake, Minnesota sono guidate oggi dai figli dei fondatori. Questo progetto non è solo un’operazione di co-branding, ma il primo capitolo di una collaborazione più ampia.

Prestazioni e design: i dettagli tecnici

Ogni esemplare della Launch Edition parte da una Chevrolet Silverado 1500 RST 2026 con il motore V8 L87 di 6,2 litri. Callaway ha installato il suo compressore volumetrico Roots TripleCooled da 2.650 cc parte del pacchetto SC602, che porta la potenza a 610 CV e la coppia a 759 Nm. Questi numeri posizionano il pick-up tra i modelli ad alte prestazioni, vicini a quelli ufficiali come il Ford F-150 Raptor R da 900 CV.

Waldoch ha aggiunto un assetto ribassato orientato alle prestazioni, cerchi in lega leggera da 22 pollici e minigonne laterali in tinta carrozzeria. Questi dettagli distinguono la Launch Edition da una RST standard senza compromettere la coerenza stilistica. Gli acquirenti beneficiano anche di una garanzia supplementare di 3 anni/58.000 km offerta da entrambe le aziende in aggiunta alla garanzia originale di GM.

Personalizzazione e numerazione

La produzione è limitata a 100 unità numerate ciascuna con targhette nell’abitacolo e nel vano motore, oltre alla documentazione rilasciata da Callaway e Waldoch. I clienti possono scegliere tra quattro colori: Summit WhiteBlackSterling Gray Metallic e White Sands.

Prezzi e disponibilità

La Silverado Launch Edition è già ordinabile tramite i concessionari Chevrolet aderenti, con un prezzo di partenza di circa 90.000 dollari (circa 77.000 euro al cambio attuale). La produzione inizierà più avanti nel 2026, offrendo agli appassionati l’opportunità di acquistare un pick-up unico prima del lancio della nuova generazione.

Questa edizione speciale rappresenta un omaggio all’attuale generazione del Silverado, proprio mentre Chevrolet riorganizza gli allestimenti per il 2027 e i prossimi full-size truck di GM adottano una nuova struttura. Un’acquisizione che unisce prestazioni, esclusività e design, perfetta per chi cerca un veicolo che si distingue dalla massa.