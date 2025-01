Un panorama in evoluzione per le due ruote

Negli ultimi anni, la mobilità delle due ruote ha assunto un ruolo sempre più centrale nel contesto della mobilità sostenibile in Italia. Secondo il nono rapporto dell’Osservatorio Focus2R, promosso da Confindustria ANCMA e Legambiente, si evidenzia un quadro in evoluzione, con progressi significativi nelle infrastrutture ciclabili e nei servizi di sharing. Tuttavia, permangono disparità notevoli tra le diverse regioni, in particolare tra il Nord e il Sud del paese.

Infrastrutture ciclabili: un passo avanti

La disponibilità di piste ciclabili nei capoluoghi italiani ha visto un incremento notevole, raggiungendo una media di 11,02 metri ogni 100 abitanti nel 2023, con un aumento del 53,7% rispetto al 2015. Città come Reggio Emilia si distinguono per l’ottima dotazione di infrastrutture, con oltre 48 metri di piste ciclabili per 100 abitanti. Al contrario, Vibo Valentia si colloca all’ultimo posto con soli 0,12 metri. Inoltre, il 54,1% delle città consente l’accesso alle corsie riservate ai mezzi pubblici per le biciclette, mentre il 63,3% permette il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici, sebbene in molti casi solo per modelli pieghevoli.

La sicurezza stradale: una priorità trascurata

Nonostante i progressi nelle infrastrutture, la sicurezza stradale per ciclisti e motociclisti continua a essere una questione critica. Solo il 25,3% dei comuni considera la protezione dei ciclisti una priorità molto alta, mentre il 34,3% la valuta alta. Le misure contro i furti di biciclette rimangono limitate, con solo il 25% dei comuni che ha implementato sistemi di marchiatura e registrazione antifurto. Inoltre, la percentuale di comuni che assegna alta priorità alla sicurezza delle due ruote a motore è scesa dal 10% nel 2022 al 6% nel 2023, evidenziando una preoccupante tendenza al ribasso.

Il futuro della mobilità su due ruote

Nonostante le sfide, la mobilità su due ruote continua a crescere. La densità di motocicli nelle città italiane è aumentata, con una media di 14,53 moto ogni 100 abitanti. Milano, Roma e Firenze sono tra le città con il maggior numero di prelievi di biciclette, mentre il servizio di sharing delle biciclette ha visto un incremento del 16,3% nel 2023. Tuttavia, il settore dello scooter sharing ha registrato una lieve flessione, con una diminuzione dei comuni che offrono questo servizio. È fondamentale che le amministrazioni comunali investano ulteriormente in infrastrutture sicure e sostenibili per garantire un futuro migliore per la mobilità delle due ruote in Italia.