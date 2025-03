Un debutto atteso per il SUV del Biscione

La nuova Alfa Romeo Stelvio 2025 si avvicina al suo debutto, e le aspettative sono alte. Questo SUV, prodotto nello stabilimento di Cassino, promette di unire sportività e innovazione tecnologica. Recenti test effettuati nelle nevi svedesi hanno rivelato un muletto con forme definitive, abilmente camuffato, che anticipa le linee eleganti e dinamiche del modello finale.

Design e caratteristiche tecniche

Le immagini scattate durante i test mostrano un design che mantiene le proporzioni della generazione attuale, con un lunotto che scende dolcemente verso il posteriore. Sebbene non si tratti di un SUV coupé, la nuova Stelvio non rinuncia a linee filanti che ne esaltano la sportività. Le luci anteriori sottili, disposte orizzontalmente, convergono verso il classico scudetto Alfa, richiamando lo stile della futura Junior.

Il posteriore, parzialmente coperto dalla neve, rivela nuovi gruppi ottici con una firma luminosa distintiva, che creerà un effetto triangolare, anticipato in un teaser rilasciato a fine 2024. La Stelvio 2025 sarà basata sulla piattaforma STLA Large, la stessa utilizzata per la Dodge Charger, e sarà disponibile con motorizzazioni sia elettriche che elettrificate.

Motorizzazioni e prestazioni

Tra le novità più attese, la nuova Alfa Romeo Stelvio offrirà powertrain 100% elettrici e unità ibride. Si prevede l’adozione di sistemi ad autonomia estesa, in cui il motore termico ricarica le batterie, alimentando i motori elettrici. Non mancherà una versione Quadrifoglio, che promette potenze superiori ai 510 CV della generazione attuale. Inoltre, si ipotizza l’adozione del motore 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea, già utilizzato nella muscle car americana, anche se non ci sono conferme ufficiali.

I test della nuova Stelvio si stanno svolgendo su prototipi assemblati a Torino, presso lo stabilimento di Mirafiori. Questi test sono fondamentali per confermare i dati raccolti durante lo sviluppo in realtà virtuale e simulazioni di guida. Le condizioni artiche permettono di mettere a punto la dinamica di guida su superfici a bassa aderenza, con oltre 1.000 ore di prove a temperature estreme.

Test in condizioni estreme

Successivamente, i prototipi saranno trasferiti in località con climi più temperati, dove verranno effettuati ulteriori test su tracciati, incluso il famoso proving ground di Balocco. Questa fase è cruciale per perfezionare la dinamica di guida e garantire prestazioni ottimali in ogni condizione. Infine, saranno previsti test in climi caldi per raccogliere dati su tutte le condizioni climatiche.

Con l’arrivo della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, gli appassionati del marchio possono aspettarsi un SUV che non solo rispetta la tradizione sportiva del Biscione, ma che si evolve per affrontare le sfide del futuro automobilistico.