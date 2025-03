Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Audi A ha fatto il suo debutto sul mercato italiano, con un prezzo base di 69.350 euro. Attualmente, sono disponibili due motorizzazioni: il potente 3.0 V6 turbo benzina da 367 CV e il 2.0 TDI da 204 CV, entrambi dotati di tecnologia mild hybrid a 48 V. Questa innovazione consente alla A6 Avant di operare in modalità completamente elettrica in determinate condizioni, migliorando l’efficienza e riducendo le emissioni. In futuro, Audi prevede di ampliare la gamma motorizzazioni con l’introduzione di un 3.0 diesel e due powertrain plug-in.

Allestimenti e comfort

La nuova A6 Avant è disponibile in tre allestimenti: Business, Advanced e S line edition. L’allestimento Business include cerchi in lega da 18″, luci full LED, mancorrenti sul tetto e un digital key per un accesso facilitato. Inoltre, offre un portellone posteriore ad azionamento elettrico, sedili anteriori riscaldabili e un climatizzatore bi-zona. Non mancano i sistemi di assistenza alla guida, come il park assist plus e il cruise control adattivo.

Design e tecnologia interna

Il design della nuova Audi A6 Avant è caratterizzato da linee eleganti e moderne. Nella versione Advanced, i cerchi da 18″ presentano un design specifico, mentre i proiettori anteriori LED Plus e le luci posteriori LED Pro aggiungono un tocco di sofisticatezza. La versione top di gamma, S line edition, si distingue per cerchi da 19″, un assetto sportivo S e proiettori a matrice di LED. Gli interni sono dotati di un monitor per il passeggero e un climatizzatore a 4 zone, garantendo un comfort ottimale per tutti i passeggeri.

In sintesi, la nuova Audi A rappresenta un perfetto connubio di prestazioni, tecnologia e comfort, rendendola una delle scelte più interessanti nel segmento delle wagon premium.