Un’anteprima della BMW M3 elettrica

La BMW M3 di prossima generazione, che si basa sulla piattaforma Neue Klasse, si prepara a debuttare nel 2027. Recentemente, un video spia pubblicato su YouTube ha offerto un’anteprima del prototipo, mostrando non solo l’esterno ma anche un accenno agli interni dell’auto. Questo video, che dura quasi quattro minuti, è stato girato in Svezia, precisamente nella città di Arjeplog, un luogo noto per le sue condizioni climatiche estreme, ideale per testare le prestazioni di veicoli ad alte prestazioni.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni

BMW M sta sviluppando un sistema innovativo a quattro motori per i suoi futuri veicoli elettrici, con due motori per ogni asse. Sebbene la potenza della M3 elettrica sia prevista intorno ai 700 CV, le configurazioni più avanzate potrebbero generare oltre 1.340 CV. Ogni motore sarà in grado di azionare singolarmente una delle ruote, permettendo una distribuzione della coppia estremamente precisa. Questo sistema, supportato da una rete di sensori avanzati, regolerà dinamicamente la coppia in base alle condizioni di guida, ottimizzando così le prestazioni e la maneggevolezza dell’auto.

Un passo verso la produzione di massa

BMW ha recentemente annunciato l’inizio della costruzione di tre nuovi capannoni presso lo stabilimento di Monaco di Baviera, dove avverrà la produzione della Neue Klasse. La prima vettura di questa nuova gamma sarà un SUV elettrico delle stesse dimensioni dell’attuale X3, previsto in produzione per agosto e presentato entro la fine dell’anno. Tuttavia, per la BMW M3 elettrica, i fan dovranno attendere un po’ più a lungo. Questo modello rappresenta un passo significativo verso l’elettrificazione della gamma M, combinando prestazioni elevate con la sostenibilità.

Un futuro elettrico per BMW M

Con l’evoluzione del mercato automobilistico verso l’elettrico, BMW M si sta preparando a rispondere a questa domanda crescente. La M3 elettrica non solo promette prestazioni eccezionali, ma anche un design all’avanguardia e tecnologie innovative che la distingueranno nel panorama delle auto sportive elettriche. Con l’arrivo della Neue Klasse, BMW si posiziona come leader nel settore, puntando a un futuro in cui le prestazioni e la sostenibilità possono coesistere.