Un debutto atteso in Italia

La Tesla Model Y 2025 è finalmente arrivata in Italia, a sole due settimane dal suo debutto in Cina. Questo modello, conosciuto con il nome in codice Juniper, è attualmente disponibile in versione di lancio al prezzo di 60.990 euro. Gli appassionati e i potenziali acquirenti possono aspettarsi l’arrivo di versioni più economiche nelle prossime settimane, ampliando così le opzioni per i consumatori italiani.

Design rinnovato e funzionalità migliorate

Il design della nuova Model Y ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti. Il frontale, ispirato alla famiglia Cyber, presenta una sottile striscia luminosa divisa in tre segmenti, che conferisce un aspetto più leggero e aerodinamico. Inoltre, è stata aggiunta una nuova telecamera per migliorare la visibilità anteriore, un elemento molto richiesto dagli utenti. La lunghezza complessiva del veicolo è aumentata di 4 cm, portandola a 4,79 metri, il che si traduce in una maggiore abitabilità e capacità di carico.

Interni all’avanguardia e tecnologia avanzata

All’interno, la Tesla Model Y 2025 mantiene lo stile distintivo del marchio, con un monitor touch centrale di 15,4 pollici che gestisce tutte le funzioni del SUV elettrico. Gli ingegneri hanno lavorato per migliorare la velocità del software e della connessione, garantendo un’esperienza utente fluida. I sedili sono stati ridisegnati e ora offrono anche la ventilazione, mentre l’illuminazione ambientale è stata potenziata con un sottile filo a LED che abbraccia l’abitacolo.

Prestazioni e opzioni di acquisto

Per quanto riguarda le prestazioni, la Model Y 2025 offre due versioni: la Rear Wheel Drive Standard Range e la Long Range All Wheel Drive. L’autonomia è stata migliorata, con la versione Standard che raggiunge 466 km e la Long Range che arriva a 568 km (ciclo WLTP). Tuttavia, i dati sullo 0-100 km/h sono diminuiti, con tempi di 5,9 secondi per la versione a trazione posteriore e 4,3 secondi per quella a trazione integrale.

La nuova Tesla Model Y è ordinabile da oggi solo nella versione Launch Edition Long Range All Wheel Drive, con un’opzione di noleggio che varia da 24 a 60 mesi. Ad esempio, con un anticipo di 10.300 euro, la rata mensile per un contratto di 36 mesi è di 801 euro per una percorrenza annuale di 10.000 km. Si prevede che il prezzo di partenza per le versioni future sarà leggermente superiore ai 44.000 euro.