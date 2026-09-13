La storia straordinaria di Toni Moles e la sua moto avventuriera

Débora, la Kawasaki ZX-6R di Toni Moles, ha percorso oltre 250.000 km attraverso 90 paesi, superando naufragi e condizioni estreme. Scopri la sua incredibile storia.

In un mondo dove le moto sportive sono progettate per le curve dei circuiti e le strade di montagna, c’è una Kawasaki ZX-6R che ha scritto la sua storia su strade polverose, deserti e persino sul fondale marino. Débora, questo il nome affettuoso dato dal suo proprietario Toni Moles, è diventata un’icona del motociclismo avventuroso, dimostrando che le potenzialità di una moto dipendono più dal suo pilota che dal suo progetto originale.

Toni Moles, noto sui social come Toninja, ha trasformato la sua ZX-6R 636 del 2004 in una vera e propria esploratrice. Acquistata a 19 anni, questa moto ha accompagnato Toni in un viaggio che ha superato ogni aspettativa, attraversando quattro continenti e accumulando oltre 250.000 km.

Dalla Francia ai Caraibi: il viaggio di Débora

La storia di Débora inizia nel 2004, quando Toni Moles, allora un giovane di 19 anni, acquista la sua Kawasaki ZX-6R. Ma questa non è una storia di circuiti e competizioni. Toni ha sempre avuto una passione per i viaggi, e la sua prima avventura in solitaria verso le Alpi francesi a bordo di una Yamaha YZF-R125 ha acceso in lui la scintilla dell’esplorazione.

Con la ZX-6R, Toni ha trasformato la sua moto in una vera e propria compagna di viaggio. Ha aggiunto borse laterali, equipaggiamento tecnico e pneumatici tassellati Continental TKC80, preparandola per affrontare ogni tipo di terreno. Débora ha viaggiato attraverso luoghi come Dakar, il Sudafrica, il Kenya, l’Iran, il Pakistan e il Sud-est asiatico. Ha persino partecipato al Krystall Rally norvegese in pieno inverno, con gomme chiodate su neve e ghiaccio.

Il naufragio nei Caraibi e il recupero

Nel 2025, durante una traversata verso Panama, la nave su cui era imbarcata Débora affonda nei Caraibi. La moto finisce sul fondale marino, ma la storia non finisce qui. Un team di recupero individua Débora due giorni dopo e la riporta in superficie. Nonostante il tempo trascorso in acqua, la moto viene restaurata e Toni decide di non sostituirla con un mezzo più adatto al viaggio, ma di ripartire con lei.

Un viaggio che continua

Oggi, Débora ha superato i 250.000 km e i 90 paesi visitati in quattro continenti. Un percorso fuori scala per una moto pensata per curve e circuiti, non per confini e deserti. Ma è proprio questo scarto tra il progetto originale e l’uso che ne è stato fatto a rendere la vicenda di Toni Moles una delle storie più curiose nel mondo del motociclismo avventuroso.

La storia di Débora è l’ennesima dimostrazione che, a volte, è il pilota a decidere cosa una moto può diventare. Toni Moles ha trasformato una sportiva Kawasaki in una globetrotter, superando ogni ostacolo e scrivendo una storia che continuerà a ispirare gli appassionati di moto e di avventura in tutto il mondo.