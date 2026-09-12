BMW Motorrad e Di.Di. insieme per l’inclusione dei motociclisti con disabilità

A Vallelunga, BMW Motorrad e Di.Di. Diversamente Disabili hanno organizzato una giornata speciale per motociclisti con disabilità, offrendo corsi di guida e supporto per tornare in sella.

Il 4 settembre 2026, l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ha ospitato un evento unico, dedicato ai motociclisti con disabilità. Organizzato da Di.Di. Diversamente Disabili e sostenuto da BMW Motorrad Italia l’evento ha visto la partecipazione di appassionati che, dopo incidenti o disabilità, hanno ritrovato la gioia di guidare una moto.

La giornata non è stata solo un corso di guida, ma un vero e proprio viaggio di rinascita, dove la passione per le due ruote diventa uno strumento per superare i limiti e riappropriarsi della propria libertà.

Nausica e Alessandro: storie di coraggio e determinazione

Tra i partecipanti, Nausica 21 anni, ha condiviso la sua esperienza. Dopo un incidente nel 2025 che l’ha lasciata paraplegica, Nausica ha deciso di tornare in sella. “La moto è vitale per me”, ha dichiarato, sottolineando come la passione per le due ruote l’abbia aiutata a superare le difficoltà. Con l’aiuto di istruttori specializzati e moto adattate, Nausica ha ritrovato la fiducia in sé stessa e nella guida.

Anche Alessandro Codellessa ha una storia di resilienza. Dopo aver perso la gamba destra in un incidente nel 1998, ha ripreso a guidare grazie ai corsi di Di.Di. “La difficoltà maggiore è affrontare le curve a sinistra”, ha spiegato, ma con la pratica e il supporto degli istruttori, ha migliorato la sua tecnica e la sua sicurezza in pista.

Emiliano Malagoli e la missione di Di.Di. Diversamente Disabili

Emiliano Malagoli presidente e fondatore di Di.Di. Diversamente Disabili, conosce bene le sfide che i motociclisti con disabilità devono affrontare. Anche lui, dopo un incidente, ha dovuto imparare a guidare in modo diverso. “Vedere i nostri allievi tornare in sella è un’emozione indescrivibile”, ha affermato, sottolineando come la moto possa diventare uno strumento di autonomia e libertà.

Di.Di. Diversamente Disabili, fondata nel 2013 da Malagoli e Chiara Valentini, offre corsi di guida dedicati, moto adattate e istruttori specializzati per permettere a chiunque di avvicinarsi o tornare al mondo delle due ruote. L’associazione organizza anche competizioni come l’OCTO Cup e l’European Handy Bridgestone Cup, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione delle diversità.

Il supporto di BMW Motorrad e Niccolò Zanardi

BMW Motorrad ha rinnovato il suo impegno a fianco di Di.Di. Diversamente Disabili, sostenendo l’evento di Vallelunga. “La nostra presenza assume un significato speciale”, ha dichiarato Salvatore Nanni, Direttore Generale di BMW Roma, sottolineando l’importanza dell’inclusione e del rispetto della persona.

Un momento particolarmente emozionante è stato la presentazione di Niccolò Zanardi come nuovo Ambassador del programma SpecialMente di BMW Group Italia. Niccolò, istruttore della BMW Driving Experience, ha raccolto idealmente l’eredità del padre Alessandro, contribuendo alla diffusione di una cultura dell’inclusione e sostenendo iniziative che permettano a tutti di vivere esperienze di libertà senza limiti.

La giornata ha visto anche la partecipazione di volontari di BMW Roma, che hanno affiancato l’associazione nell’organizzazione e nella gestione delle attività in pista. “Essere qui oggi è motivo di orgoglio”, ha dichiarato Nanni, evidenziando come l’evento rifletta i valori di inclusione e partecipazione attiva promossi da BMW.

L’evento ha offerto diverse attività, tra cui corsi di guida per motociclisti con disabilità, sessioni base per neofiti e attività per motociclisti normodotati. Un approccio che riflette la visione di Di.Di. e BMW Motorrad: creare occasioni di incontro, confronto e crescita in cui la passione per le moto diventa uno strumento per abbattere le barriere e valorizzare le capacità di ciascuno.