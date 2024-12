Un design innovativo per il Kreos L 5009

Laika, l’azienda toscana del Gruppo tedesco Hymer, ha recentemente svelato la nuova versione del suo modello Kreos L 5009, realizzato su telaio Mercedes-Benz. Questo camper si distingue per un design esterno rinnovato, ottimizzato per integrarsi perfettamente con il nuovo frontale dello Sprinter. L’obiettivo principale è quello di offrire un’esperienza di guida più confortevole, sfruttando al massimo le caratteristiche innovative del nuovo Sprinter, che unisce l’affidabilità della casa tedesca a prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia.

Meccanica e comfort di guida

Il Kreos L 5009 è costruito su una meccanica Mercedes-Benz Sprinter 417D, dotato di un motore da 170 CV e cambio automatico 9G-Tronic, insieme a un freno di stazionamento elettrico. Questa combinazione non solo garantisce prestazioni elevate, ma anche una guida più fluida e sicura. Il nuovo chassis è progettato per ottimizzare lo spazio interno, mantenendo inalterati gli spazi rispetto ai modelli precedenti, ma aumentando il comfort nella cabina di guida. Quest’ultima è arricchita da un climatizzatore semiautomatico Tempmatic e un sistema multimediale MBUX, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole.

Interni eleganti e funzionali

All’interno, il Kreos L 5009 mantiene il carattere distintivo della linea Kreos, combinando un design elegante con materiali di alta qualità. La zona living è progettata per accogliere i viaggiatori in un ambiente moderno e integrato, dove cabina e zona giorno si fondono per creare uno spazio ampio e confortevole. La cucina offre tre configurazioni diverse, con ampi piani di lavoro e fornelli di ultima generazione, garantendo un’esperienza culinaria ottimale. Inoltre, la zona bagno è progettata per trasformarsi in un ambiente separato, dotato di dettagli raffinati come specchi con pensili nascosti e una doccia SPA, per un relax totale durante il viaggio.

Comfort notturno e dettagli di lusso

Alla fine della giornata, i letti gemelli posteriori di generose dimensioni (195×80 cm) offrono un riposo rigenerante. Questi letti possono essere trasformati in un ampio matrimoniale e sono dotati di testate regolabili e sospensioni a molle, per garantire il massimo comfort. L’illuminazione interna e la ventilazione ottimale completano l’esperienza di un riposo perfetto, rendendo il Kreos L 5009 una scelta ideale per chi cerca un camper che unisca lusso e funzionalità. Con queste caratteristiche, Laika si conferma come un leader nel settore dei camper di alta gamma, offrendo soluzioni innovative per ogni tipo di viaggiatore.