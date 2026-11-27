Centoventi anni fa Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin davano vita a una società di automobili a Torino, con 100 mila lire di capitale e due locali in affitto.

Il 27 novembre 1906 Vincenzo Lancia e Claudio Fogolin si presentarono dal notaio Ernesto Torretta e firmarono l’atto costitutivo della società in nome collettivo per la fabbricazione di veicoli automobili «Lancia & C.». Il capitale sociale era di 100 mila lire, versato in parti uguali dai due soci. Una cifra considerevole, ma non sufficiente per avviare una fabbrica di automobili.

Oggi il marchio compie 120 anni. La fonte di questa ricorrenza racconta una storia fatta di tenacia, innovazione e corse, che attraversa tre diverse fasi di proprietà.

Una partenza in salita a Torino

Si dice che uno dei primi finanziatori di Vincenzo fosse Giovanni Agnelli, suo ex datore di lavoro, con cui la separazione era avvenuta in tono molto cordiale. I due soci presero in affitto due locali della vecchia fabbrica dell’Itala, all’angolo tra via Ormea e via Donizzetti, in una zona di Torino compresa tra corso Dante, territorio Fiat, e il Parco Valentino. Fogolin si occupò del settore amministrativo, mentre Lancia iniziò la progettazione della prima vettura.

Nel febbraio 1907 la vettura era quasi pronta, quando un incendio divampato di notte, causato da una stufa rimasta accesa, distrusse attrezzature e locali. Il colpo fu duro per due giovani già a corto di denaro. Lancia, almeno all’esterno, non mostrò segni di scoraggiamento: la sera stessa partecipò a una lettura dei tarocchi in casa di amici, e nei mesi successivi la ricostruzione procedette a ritmo serrato.

A settembre 1907 il primo chassis della Tipo 51 Alfa era pronto, ma non passava dalla porta della piccola officina e i mozzi delle ruote toccavano i muri. Ritenendo indecoroso far uscire la prima automobile inclinata di traverso, fu deciso di allargare il portone a picconate, tra l’esultanza generale. Così inizia la storia della Lancia.

Un’idea di automobile controcorrente

Vincenzo Lancia puntava su un’auto leggera, di costruzione non impegnativa, agile e composta da materiali costosi, per garantire affidabilità ed efficienza del motore a parità di cubatura, grazie a un regime di rotazione superiore alla media dell’epoca. Scelte in controtendenza rispetto al gigantismo ricercato dagli altri costruttori, perseguite con ostinazione secondo una sua filosofia personale.

Da ragazzo era già precoce e ribelle. Il padre Giuseppe, facoltoso, lo voleva avvocato, ma a scuola e in collegio era svogliato, mentre come contabile presso i fratelli Ceirano si sentiva sprecato. Eccelse solo come pilota alla Fiat, dove potè sviluppare le sue basi di meccanica e la sensibilità che in seguito ispirò le sue idee tecniche.

Venti Lancia per i 120 anni

Per l’anniversario, la fonte ha scelto le venti Lancia più belle, consapevole che ogni selezione arbitraria suscita favori e critiche tra gli appassionati. La celebrazione, secondo la stessa fonte, è dedicata anche a chi, pur incompreso, persegue con coraggio una propria idea fino al risultato.