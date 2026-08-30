Lando Norris rinnova con McLaren fino al 2030: il futuro del campione

Lando Norris ha ufficializzato il suo rinnovo con la McLaren fino alla fine della stagione 2030. Un accordo che consolida un legame nato e che ha portato il pilota inglese a vincere il suo primo Titolo Mondiale Piloti nel 2026. Questo rinnovo rappresenta non solo una scelta sportiva, ma anche una dichiarazione d’amore verso un team che ha visto crescere Norris sia come pilota che come persona.

La firma del contratto è avvenuta durante l’open day annuale al McLaren Technology Centre di Woking, alla presenza di familiari e amici del team. Un momento simbolico che ha visto Norris ricevere in dono il telaio originale della MCL39 la monoposto con cui ha conquistato il titolo mondiale nel 2026. Un regalo che rappresenta un riconoscimento tangibile del percorso compiuto insieme e del legame sempre più stretto tra il pilota e la squadra.

Un legame che va oltre i risultati

Per Norris, la scelta di restare con la McLaren non è dettata solo dai risultati sportivi. Nel 99% dei casi si può dire che i risultati siano la cosa più importante, ma c’è anche un margine di manovra ha dichiarato il pilota. Lando Norris ha sottolineato l’importanza delle persone con cui lavora e la felicità di far parte di un team che lo ha cresciuto e supportato in ogni momento, anche durante le difficoltà.

La decisione di rinnovare con la McLaren è stata anche influenzata dalla stabilità del team. Dopo aver blindato il compagno di squadra Oscar Piastri il Team Principal Andrea Stella e il CEO Zak Brown la scuderia britannica ha scelto di confermare anche il suo pilota di punta. La McLaren è la mia casa ha affermato Norris, sottolineando la volontà di continuare a vincere insieme al team.

Il futuro della McLaren con Norris

Con questo rinnovo, Norris continuerà a rappresentare il punto di riferimento della McLaren per almeno altre quattro stagioni. Il pilota ha già disputato 163 Gran Premi con la scuderia, un record assoluto nella storia del team. Andrea Stella Team Principal della McLaren, ha commentato: Lando è un pilota eccezionale, capace di unire una straordinaria velocità innata a maturità e costanza. Ma, soprattutto, è una persona speciale stimata da tutti i membri della squadra.

La McLaren ha scelto di non cambiare la propria formula: stessa coppia di piloti, stessa leadership e un progetto costruito con l’obiettivo dichiarato di continuare a vincere. Norris ha espresso la sua emozione per il futuro, sottolineando la volontà di continuare a lottare per i titoli mondiali insieme al team. Vogliamo continuare a vincere ha dichiarato il pilota, guardando con entusiasmo alle sfide che lo attendono.

Un progetto di continuità

Il rinnovo di Norris si inserisce in un progetto di continuità che la McLaren ha avviato negli ultimi anni. Dopo il successo del 2026, il team ha scelto di mantenere la stessa struttura per garantire stabilità e coesione. Zak Brown CEO della McLaren, ha sottolineato l’importanza di avere piloti di livello mondiale come Norris e Piastri per continuare a competere ai massimi livelli.

La McLaren ha dimostrato di credere fortemente nel proprio progetto, investendo in giovani talenti e mantenendo una leadership stabile. Norris, con le sue 13 vittorie e 48 podi, rappresenta un punto di riferimento non solo per il team, ma per l’intero mondo della Formula 1. La scelta di restare con la McLaren fino al 2030 è un segnale chiaro della fiducia reciproca e della volontà di continuare a scrivere pagine importanti nella storia del team.