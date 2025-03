Un futuro elettrico per Nissan

Il biennio 2025-2026 si preannuncia ricco di novità per Nissan, con un forte focus sull’elettrificazione dei propri modelli. La casa automobilistica giapponese ha annunciato il ritorno della Micra, che sarà completamente elettrica, e il lancio della terza generazione della Leaf, che si trasformerà in un crossover elettrico. Questi cambiamenti sono parte della strategia di Nissan per promuovere una mobilità a zero emissioni, rispondendo così alle crescenti esigenze del mercato europeo.

La nuova Nissan Micra: design e tecnologia

La nuova Micra EV, progettata da Nissan Design Europe a Londra e prodotta nello stabilimento Renault Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, si distingue per le sue dimensioni compatte e un design rinnovato. Con batterie disponibili da 40 kWh e 52 kWh, la Micra promette un’autonomia fino a 400 km secondo il ciclo WLTP. Questo modello punta a posizionarsi come un’alternativa moderna e competitiva nel segmento delle city car elettriche, sfidando rivali come la Renault 5 E-Tech. La presentazione ufficiale è prevista per la fine del 2025, e si prevede che attirerà l’attenzione di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.

La terza generazione della Nissan Leaf: un crossover innovativo

La Nissan Leaf, lanciata nel 2010 come prima elettrica di massa, raggiunge la sua terza generazione nel 2025. Questa nuova versione, basata sulla piattaforma CMF-EV condivisa con la Nissan Ariya, si presenta come un crossover elettrico con un design aerodinamico e caratteristiche moderne, come un tetto panoramico e cerchi in lega da 19 pollici. La produzione avverrà a Sunderland, nel Regno Unito, all’interno del progetto EV36Zero, che mira a integrare veicoli elettrici, batterie ed energie rinnovabili per ridurre l’impronta di carbonio. La Leaf si propone quindi come un veicolo versatile e sostenibile, in grado di soddisfare le esigenze di mobilità contemporanee.

Il sistema ibrido e-Power: efficienza e praticità

Nissan non si ferma qui e aggiorna anche il suo sistema ibrido e-Power, giunto alla terza generazione. Questo sistema ibrido di tipo ‘serie’ combina un motore elettrico che muove le ruote con un generatore termico che produce energia, eliminando la necessità di ricarica esterna. Con una riduzione dei consumi del 15% e minori emissioni, il nuovo motore termico da 1,5 litri offre un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Questo sistema ha già riscosso un notevole successo in Europa, con oltre 250.000 unità vendute, posizionandosi come un’alternativa valida ai tradizionali veicoli full-hybrid.

Il futuro del Juke: un crossover 100% elettrico

Entro il 2026, Nissan presenterà anche la terza generazione del Juke, che sarà esclusivamente elettrica. Ispirato alla concept car Hyper Punk, presentata al Japan Mobility Show 2023, il nuovo Juke promette di combinare design audace e tecnologia avanzata, rispondendo così alle aspettative di un pubblico sempre più orientato verso la sostenibilità. Con queste novità, Nissan si prepara a consolidare la sua posizione nel mercato europeo, puntando su modelli che uniscono innovazione, efficienza e rispetto per l’ambiente.