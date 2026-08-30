Li-CFx: la tecnologia che rivoluziona le batterie per climi estremamente freddi

Scienziati cinesi hanno sviluppato una batteria agli ioni di litio che funziona efficacemente anche a -70 °C, aprendo nuove possibilità per veicoli e mezzi professionali in climi estremi.

In un mondo dove le temperature estreme rappresentano una sfida costante per le tecnologie moderne, una scoperta recente potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo le batterie agli ioni di litio. A -50 °C, la maggior parte delle batterie tradizionali ha già perso gran parte della loro efficienza. Tuttavia, un team di ricercatori cinesi, tra cui Wang Qiao, Zhuo Chen e Huan Wang, ha sviluppato una batteria litio-CFx (carbonio monofluoruro) capace di erogare energia persino a -70 °C.

Questa innovazione potrebbe avere un impatto significativo su settori come l’automotive, dove la necessità di prestazioni affidabili in condizioni estreme è cruciale. Ma come funziona esattamente questa nuova tecnologia e quali sono le sue implicazioni per il futuro?

La sfida del freddo estremo per le batterie tradizionali

Le batterie agli ioni di litio tradizionali affrontano due principali ostacoli quando le temperature scendono sotto zero: l’isolamento elettrico e la lenta mobilità degli ioni di litio. Questi problemi portano a un calo drastico della capacità, rendendo le batterie inefficaci proprio quando servono di più, come durante l’avviamento a freddo.

Il carbonio monofluoruro (CFx) è noto per la sua alta densità energetica, ma fino ad ora, queste caratteristiche non erano sfruttabili a temperature estremamente basse. I ricercatori cinesi hanno affrontato questo problema con una modifica duale intervenendo sia sulla struttura dell’elettrodo positivo che sull’interfase tra elettrodo ed elettrolita.

Modifiche strutturali per migliorare le prestazioni

Il primo intervento riguarda la struttura fisica dell’elettrodo positivo. I ricercatori hanno creato un CFx mesoporoso, cioè un materiale attraversato da una rete di pori microscopici, tramite deposizione chimica da vapore assistita al plasma. Hanno poi aggiunto un rivestimento conforme di carbonio per migliorare la conduzione elettrica del materiale.

Il secondo intervento riguarda l’interfase, lo strato di contatto tra elettrodo ed elettrolita dove avviene lo scambio di ioni. Gli autori hanno fatto formare in situ uno strato inorganico ricco di zolfo, mediato dall’elettrolita stesso. Questo strato riduce la resistenza al passaggio degli ioni di litio, migliorando significativamente le prestazioni alle basse temperature.

Implicazioni per l’automotive e altri settori

I risultati dello studio sono impressionanti: il sistema Li-CFx ottimizzato ha mostrato una capacità di 428,4 mAh g⁻¹ a -50 °C e 2 A g⁻¹, mantenendo 333,4 mAh g⁻¹ a -70 °C con corrente più bassa. Su celle a sacchetto da 5 Ah, l’energia specifica misurata è stata di 470 Wh kg⁻¹ a -50 °C e 332 Wh kg⁻¹ a -70 °C.

Per confronto, le batterie tradizionali di LG Energy Solution, uno dei principali produttori mondiali di celle agli ioni di litio, scendono tipicamente a un decimo della capacità nominale intorno ai -40 °C. Questa nuova tecnologia potrebbe essere particolarmente utile per veicoli commerciali e mezzi professionali che operano in climi rigidi, come i carrelli elevatori in celle frigorifere.

Limiti e possibili sviluppi futuri

È importante notare che questa ricerca è ancora in fase di laboratorio. Le celle da 5 Ah sono campioni di piccola scala, lontani dai pacchi batteria multi-kWh di un veicolo di serie. Non ci sono ancora indicazioni su costi di produzione, durata nel tempo o comportamento dopo centinaia di cicli di carica e scarica alle temperature estreme testate.

Tuttavia, questa scoperta apre nuove possibilità per il futuro delle batterie. Soluzioni come le celle sodio-ione di ultima generazione di CATL mantengono circa il 90% della capacità a -40 °C, mentre altre tecnologie puntano su riscaldamento integrato del pacco. Il Li-CFx offre un’opzione diversa, quella di una chimica primaria pensata per funzionare senza bisogno di scaldarsi prima.

Mentre la ricerca continua, questa innovazione potrebbe rappresentare un passo significativo verso batterie più efficienti e affidabili, anche nelle condizioni più estreme.