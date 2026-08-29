L’impatto finanziario delle grandi aziende tech su bond e mercati azionari

Le grandi aziende tech americane stanno accumulando debito per finanziare l'IA, con conseguenze significative sui mercati dei bond e azionari.

Le grandi aziende tech americane stanno vivendo un periodo di intensa attività finanziaria, con un’ondata di emissioni di bond per finanziare i loro ambiziosi progetti di intelligenza artificiale. Questo fenomeno sta sollevando preoccupazioni tra gli analisti riguardo agli effetti sui rendimenti dei Treasury e sui mercati azionari.

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle aree di investimento più promettenti, ma anche una delle più costose. Le aziende tecnologiche stanno facendo ricorso a massicci finanziamenti per sostenere questa crescita, con implicazioni che vanno ben oltre i loro bilanci.

L’impatto sui mercati dei bond

Secondo gli esperti di Pacific Investment Management Co (Pimco) l’elevata domanda di finanziamenti per l’IA sta causando una sorta di indigestione nei mercati obbligazionari. Marc Seidner, chief investment officer di Pimco, ha dichiarato che l’emissione di bond legati all’IA è troppo grande e troppo veloce.

Questa situazione ha contribuito a spingere il rendimento dei Treasury a 10 anni fino a circa il 4,75%, un livello che non si vedeva da anni. Le grandi aziende tech come Amazon e Alphabet hanno emesso centinaia di miliardi di dollari in bond, mettendo sotto pressione i mercati finanziari.

Le prospettive per gli investitori

Nonostante le preoccupazioni, gli esperti di Pimco ritengono che questa situazione possa offrire opportunità interessanti per gli investitori. Pramol Dhawan, head of emerging markets portfolio management, ha sottolineato che l’espansione dell’IA sta guidando la crescita globale e la produttività, il che dovrebbe spingere i rendimenti verso l’alto.

Dhawan ha evidenziato che l’impatto dell’IA non si limita agli Stati Uniti, ma si estende a paesi come Taiwan e Corea del Sud dove la crescita è particolarmente robusta. Seidner ha aggiunto che i rendimenti attuali offrono un punto di ingresso convincente per gli investitori a lungo termine.

Il debito nascosto delle aziende tech

Le grandi aziende tech americane stanno accumulando un debito nascosto legato all’IA che ha raggiunto la cifra impressionante di 3 trilioni di dollari. Questo debito, che non appare nei bilanci tradizionali, è costituito da impegni a lungo termine per l’acquisto di GPU e server, nonché da accordi di locazione di data center.

La crescita di questo debito nascosto è particolarmente preoccupante, con un aumento di otto volte in soli quattro anni. Questa situazione rende difficile per gli analisti e le agenzie di rating tenere traccia delle reali obbligazioni finanziarie delle aziende.

Le preoccupazioni delle autorità

Le autorità finanziarie sono divise sulle implicazioni di questa situazione. Mentre il presidente della Federal Reserve di New York John Williams, non vede un bolla nell’espansione dell’IA, la presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly, ha espresso preoccupazioni riguardo alla rapidità e all’entità della spesa.

Questa divergenza di opinioni riflette l’incertezza delle autorità nel valutare i rischi sistemici legati a questa forma di finanziamento. Gli esperti sottolineano che, sebbene i GPU e i data center siano asset produttivi, la loro rapida espansione potrebbe portare a una situazione simile a quella della crisi finanziaria del 2008, dove l’opacità dei finanziamenti ha amplificato i rischi.

Gli investitori e le autorità dovranno monitorare attentamente questa situazione per comprendere appieno le sue implicazioni a lungo termine.