Incidente A1 oggi: percorsi alternativi e consigli per evitare il traffico

Un incidente sulla A1 ha bloccato il traffico tra Chiusi e Fabro, con code di 7 km. Scopri come evitare il tratto interessato e viaggiare senza stress.

Un incidente sulla A1 tra Chiusi e Fabro ha creato un ingorgo di 7 km in direzione Roma. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio del 28 luglio alle ore 17:00, ha coinvolto un camion in fiamme, causando gravi disagi alla viabilità.

Chi viaggia verso Napoli deve fare i conti con tempi di percorrenza aumentati di 29 minuti, con un ritardo medio di +18′. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso, e il traffico transita su una sola corsia, peggiorando ulteriormente la situazione.

Incidente A1: cosa è successo e come evitarlo

L’incidente sulla A1 ha avuto luogo all’altezza del km 432, coinvolgendo un camion che ha preso fuoco. Le operazioni di sgombero stanno procedendo, ma il traffico è ancora fortemente congestionato. Per chi è diretto verso Roma la situazione è critica, con code che si estendono per 7 km.

Per evitare il tratto interessato, si consiglia di uscire a Valdichiana percorrere il Raccordo Bettolle-Siena seguendo le indicazioni per Perugia e poi proseguire sulla E45 in direzione Roma fino a Orte da cui è possibile rientrare in autostrada.

Percorsi alternativi e consigli

Per chi è alla guida, è fondamentale monitorare costantemente la situazione del traffico. Oltre ai pannelli a messaggio variabile si consiglia di utilizzare app come Google Maps o Waze che forniscono aggiornamenti in tempo reale grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) è un punto di riferimento affidabile per chi è già in viaggio.

Manutenzione auto: come evitare guasti durante le lunghe code

Restare fermi per ore in autostrada a causa di un incidente può mettere a dura prova la meccanica dell’auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. È importante assicurarsi che il proprio mezzo sia ben mantenuto, con controlli regolari del motore, dei freni e delle gomme.

Inoltre, è consigliabile avere sempre a portata di mano un kit di emergenza con acqua, cibo, una coperta e un kit di pronto soccorso. In caso di code prolungate, è fondamentale mantenere la calma e seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

Per ulteriori informazioni e per monitorare la situazione del traffico in tempo reale, consulta la nostra guida al traffico A1 e utilizza le webcam disponibili per avere una visione completa dei tratti più critici.